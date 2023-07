Τσιτσιπάς: Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άντι Μάρεϊ για τον 2ο γύρο του Wimbledon διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση του 3ου σετ, λόγω του προχωρημένου της ώρας και θα συνεχιστεί σήμερα, Παρασκευή 7 Ιουλίου, με τον Σκωτσέζο τενίστα να προηγείται με 2-1 σετ.

Ωστόσο, η στιγμή που έκανε το γύρο του διαδικτύου, είχε πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η 25χρονη και ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχαν από ό,τι φαίνεται ένα «θερμό» επεισόδιο.

Η Ισπανίδα τενίστρια και σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά παρακολουθούσε μαζί με την οικογένεια Τσιτσιπά τον αγώνα. Σε κάποια στιγμή, ενώ η Πάουλα Μπαντόσα χειροκροτούσε, ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά γύρισε για να της πει κάτι και εκείνη σταμάτησε και του έριξε ένα «δολοφονικό βλέμμα», το οποίο συνεχίστηκε για αρκετά δευτερόλεπτα.

Trouble in paradise?

Look at that look Paula gives his dad 😬#wimbledon #tsitsipas #badosa

pic.twitter.com/L8BWY9ViCn

— Emma Agostinelli (@EmmaRaducant) July 6, 2023