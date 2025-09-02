Περίεργη «σφήνα» στη συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σαν να παίζει η τύχη με τα σύμβολα. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποφάσισε να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Ε.Ε.Α. με ένα άτυπο πάρτι: φαγητό, μουσική, χαμόγελα, αίσθηση ανάτασης. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Την ίδια, ακριβώς, ώρα, λίγα μέτρα πιο πέρα, στο Βελλίδειο, ο πρωθυπουργός δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Εκεί όπου τα φώτα των καμερών και τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων περιμένουν τις μεγάλες εξαγγελίες, και μάλιστα εξαγγελίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Το ερώτημα είναι εύλογο: τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή; Είναι απλώς μια άτυχη σύμπτωση ή μήπως ένα σιωπηρό μήνυμα; Από τη μία, το Επιμελητήριο γιορτάζει έναν αιώνα ζωής, δείχνοντας ότι ο κόσμος των επαγγελματιών αντέχει, στέκεται, χαμογελά. Από την άλλη, η κυβέρνηση ανακοινώνει πολιτικές που θα κρίνουν το αύριο αυτών ακριβώς των επαγγελματιών.



Κι όμως, η εικόνα έχει μια ειρωνεία: την ώρα που οι επιχειρηματίες τσουγκρίζουν ποτήρια για τα 100 χρόνια του θεσμού τους, οι πολιτικές που τους αφορούν αποφασίζονται σε μια αίθουσα όπου δεν ακούγεται μουσική, αλλά μόνο δεσμεύσεις και ερωτήσεις. Μια διπλή πραγματικότητα, το γλέντι της επιβίωσης απέναντι στην αγωνία του μέλλοντος.



Ίσως, τελικά, η συνύπαρξη των δύο γεγονότων να λέει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε: για το πώς βλέπουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες τη θέση τους στον κόσμο και για το πώς τους αντιμετωπίζει η πολιτεία. Δύο παράλληλες αφηγήσεις που τέμνονται μόνο στη σκέψη ότι το μέλλον των μικρομεσαίων δεν θα κριθεί ούτε σε μια γιορτή ούτε σε μια συνέντευξη Τύπου, αλλά στην καθημερινή μάχη της αγοράς.