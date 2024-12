Πέθανε η Αμερικανίδα ποιήτρια Νίκι Τζιοβάνι - Ήταν μέλος του κινήματος των Μαύρων Τεχνών

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό χώρο παγκοσμίως η ανακοίνωση του θανάτου της πολυβραβευμένης Αμερικανίδας ποιήτριας Νίκι Τζιοβάνι (Nikki Giovani) σε ηλικία 81 ετών.

Η Τζιοβάνι αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες φωνές του κινήματος των Μαύρων Τεχνών της δεκαετίας του 1960 μαζί με εκείνες της Μάγια Αγγέλου, του Τζέιμς Μπάλντουιν, του Θελονιούς Μονκ και της Όντρ Λορντ.

Τον θάνατό της έκανε γνωστό η φίλη της επίσης συγγραφέας Ρενέ Γουάτσον, η οποία σημείωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

«Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες για τον χρόνο χωρίς όρους που μας χάρισε, σε όλα τα λογοτεχνικά παιδιά της σε όλο τον συγγραφικό κόσμο», σημείωσε στον αποχαιρετιστήριο λόγο του ο ποιητής Κουάμε Αλεξάντερ.

Ποια ήταν η Νίκι Τζιοβάνι

Γεννημένη ως Yolande Cornelia Giovanni Jr το 1943 στο Knoxville του Tennessee, αλλά με το όνομα Nikki από τη μεγαλύτερη αδερφή της, η Τζιοβάνι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Fisk στο Nashville. Εκεί, γνώρισε πολλές προσωπικότητες της λογοτεχνίας, όπως η Amiri Baraka και ο Dudley Randal πριν σπουδάσει ποίηση στο Columbia University School of the Arts.

Δημοσίευσε τις δύο πρώτες της ποιητικές συλλογές το 1968 - Black Feeling, Black Talk και Black Judgment - ξεκινώντας μια καριέρα που θα περιλάμβανε περισσότερα από 30 βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των The Who Ride the Night Winds και Bicycles: Love Poems.

Έγινε μέρος του αναπτυσσόμενου κινήματος των Μαύρων Τεχνών που περιλάμβανε μορφές όπως η Μάγια Αγγέλου, ο Τζέιμς Μπάλντουιν, ο Θελονιούς Μονκ και η Όντρ Λορντ. Ως ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα και πολιτικά αφοσιωμένη συγγραφέας, η Τζιοβάνι τράβηξε επίσης την προσοχή του FBI. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της, συνήθιζε να καλεί τους πράκτορες που την παρακολουθούσαν στο σπίτι της για καφέ «γιατί ήξερα ότι ήθελαν να ελέγξουν το μέρος».

Γράφοντας προσιτή ποίηση για την απελευθέρωση των Μαύρων, καθώς και ποίηση για την αγάπη, το φύλο και τις μικρές απολαύσεις της οικογενειακής ζωής, η Τζιοβάνι έγινε δημόσιο πρόσωπο. Εμφανίστηκε στην εκπομπή Black arts Soul! και μαζί με προσωπικότητες όπως ο Baldwin και ο Muhammad Ali, επιμελήθηκε πολλούς τόμους ποίησης και δοκίμια, υποστήριξε το hip-hop και έγραψε πολλά παιδικά βιβλία, συμπεριλαμβανομένης της Rosa, μιας βραβευμένης βιογραφίας για τη Rosa Parks.