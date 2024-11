Πέθανε ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς

Θρήνος στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία σκόρπισε η είδηση του θανάτου του θρυλικού παραγωγού Κουίνσι Τζόουνς.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο Κουίνσι Τζόουνς, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τζόουνς, Άρνολντ Ρόμπινσον, επιβεβαίωσε ότι πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Σε μια δήλωση, η οικογένειά του ανέφερε «Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε τα νέα του θανάτου του πατέρα και του αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς. Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη μεγάλη ζωή που έζησε και γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν αυτόν».

Ποιος ήταν ο Κουίνσι Τζόουνς

Ο Τζόουνς συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες του διεθνούς πενταγράμμου όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ρέι Τσαρλς.

Σημειώνεται ότι μια από τις πιο σημαντικές παραγωγές της καριέρας του ήταν το ιστορικό άλμπουμ Thriller του Μάικλ Τζάκσον.

Επίσης, επέβλεψε την φιλανθρωπική ηχογράφηση του We are the World το 1985 στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι αστέρες της μουσικής βιομηχανίας. Ο Λάιονελ Ρίτσι, ο οποίος έγραψε μαζί του το εμβληματικό τραγούδι και ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που το ερμήνευσαν αποκάλεσε τον Τζόουνς «κύριο ενορχηστρωτή».

Κατά την 70η καριέρα είχε προταθεί συνολικά 80 φορές για βραβείο Grammy κερδίζοντας 28 από αυτά. Ο Κουίνσι Τζόουνς χαρακτηρίστηκε ένας από τους πιο σημαντικότερους μουσικούς της τζαζ του 20ου αιώνα από το περιοδικό Time.