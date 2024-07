Πέθανε η πρωταγωνίστρια της «Λάμψης» Σέλι Ντουβάλ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η γνωστή ηθοποιός Shelley Duvall, η πρωταγωνίστρια του θρίλερ «Λάμψη».

Η Ντουβάλ πέθανε ήσυχα στον ύπνο της από επιπλοκές που της προκάλεσε ο διαβήτης στο σπίτι της στο Μπλάνκο του Τέξας, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ο Dan Gilroy, σύντροφός της από το 1989.

Πολυσχιδής ηθοποιός και καλλιτέχνιδα, η Ντουβάλ υπήρξε μούσα του Ρόμπερτ Άλτμαν και έγραψε τη δική της ιστορία μέσα από τις ηρωίδες που ενσάρκωσε στις ταινίες “McCabe & Mrs Miller”, “Nashville”, “Popeye” και “3 Women”.

Η ταινία όμως που την ανέδειξε ήταν η ψυχολογική ταινία τρόμου, σκηνοθεσίας Στάνλεϊ Κιούμπρικ “Η Λάμψη“, όπου υποδύθηκε την “Ουέντι Τόρανς” στο πλευρό του Τζακ Νίκολσον.

«Η αγαπημένη, γλυκιά, υπέροχη σύντροφος της ζωής μου και φίλη μου μας άφησε. Υπέφερε πολύ τον τελευταίο καιρό, τώρα είναι ελεύθερη. Πέτα μακριά, όμορφη Σέλεϊ», δήλωσε ο Γκίλροϊ.

Η Ντουβάλ έγινε γνωστή σε μια σειρά από κλασικές ταινίες-ορόσημα της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων επτά ταινιών με τον σκηνοθέτη Robert Altman, ο οποίος την ανακάλυψε για πρώτη φορά όταν φοιτούσε στο κολέγιο της γενέτειράς της, στο Χιούστον του Τέξας.

Το ντεμπούτο της στο Κινηματογράφο έγινε με την ταινία “Brewster McCloud”, ενώ άλλες συνεργασίες του καλλιτεχνικού ζεύγους περιλάμβαναν τις ταινίες “Thieves Like Us”, “Nashville”, “Buffalo Bill and the Indians” και το 1977 το “3 Women”, όπου υποδύθηκε τη φαντασιόπληκτη υπάλληλο σπα, την οποία πολλοί θεωρούν ως την καλύτερη δουλειά της.

Αν όμως ένας ρόλος είναι αυτός για τον οποίο είναι πιο γνωστή είναι αυτός στην ταινία του 1980, “Η Λάμψη”, τα γυρίσματα της οποίας φημολογείται πως ήταν εξαντλητικά. Μάλιστα, μία σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας του Νίκολσον βασανίζει τη Ντουβάλ με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, σύμφωνα με πληροφορίες, γυρίστηκε 127 φορές.