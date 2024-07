Πέθανε η Σάνεν Ντόχερτι: Θρήνος για την «Μπρέντα» του Beverly Hills

Η Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty), που έγινε παγκοσμίως γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός και στην Ελλάδα, υποδυόμενη την Μπρέντα στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά των 90s "Beverly Hills 90210", πέθανε μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο σταδίου 4. Ήταν μόλις 53 ετών.



«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», είπε ο επί μακρόν δημοσιογράφος της, Leslie Sloane, σε δήλωσή της στο People την Κυριακή.



«Η αφοσιωμένη κόρη, αδερφή, θεία και φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη», συνέχισε ο Sloane.





Ως παιδί ηθοποιός, η Ντόχερτι έκανε όνομα ως Τζένι Γουάιλντερ στο "Little House on the Prairie" και συνέχισε να εμφανίζεται στο "Girls Just Want to Have Fun" μαζί με τη Sarah Jessica Parker καθώς και στο "Heathers" με τη Winona Ryder.

Οι τελευταίες της δηλώσεις

Η 53χρονη ηθοποιός είχε μιλήσει για τον αγώνα της με τον καρκίνο, πρόσφατα, στην εκπομπή της «Let's Be Clear with Shannen Doherty», παραδεχόμενη ότι η χρονιά που πέρασε ήταν «πολύ δύσκολη».

Η ηθοποιός μάλλον, γνώριζε πως δεν της απομένει πολύς καιρός, αφού πρόσφατα είχε πουλήσει όλα της τα υπάρχοντα από τις αποθήκες και τα σπίτια της, ώστε να είναι «ευκολότερη η μετάβαση» για τη μητέρα της, Ρόζα, για όταν πεθάνει. «Η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η μαμά μου», είχε δηλώσει η ηθοποιός κατά τη διάρκεια του podcast «Let's Be Clear». «Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο για εκείνη αν πεθάνω πριν από εκείνη».

Φωτο: Reuters

Και συνέχισε: «Επειδή θα είναι τόσο δύσκολο για εκείνη, θέλω άλλα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν θέλω να έχει ένα σωρό πράγματα να αντιμετωπίσει. Δεν θέλω να έχει τέσσερις αποθήκες γεμάτες με έπιπλα».

Σχετικά με τον χωρισμό της από τον Κερτ Ισβαριένκο, η Ντόχερτι ανέφερε: «Προφανώς, το διαζύγιο δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν αγαπούσες πραγματικά κάποιον. Και αγαπούσα τον άντρα μου. Και όταν πληγώνεσαι τόσο από τις πράξεις του που απλώς αισθάνεσαι προδομένος και σαν κορόιδο, είναι πραγματικά δύσκολο».