Πέθανε η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ, η επιστήμονας που μας «μύησε» στον κόσμο των χιμπατζήδων

Η Τζέιν Γκούντολ, της οποίας το έργο ως πρωτευοντολόγος συνέβαλε στην ευρύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των ζώων, απεβίωσε, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο που φέρει το όνομά της. Ήταν 91 ετών.



Οι επιτόπιες μελέτες της με τους χιμπατζήδες όχι μόνο άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τα ζώα, αλλά κατέγραψαν συναισθήματα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών των πρωτευόντων που έφεραν ακόμα πιο κοντά τα όρια μεταξύ των ανθρώπων και του ζωικού βασιλείου.

«Οι ανακαλύψεις της Δρ. Γκούντολ ως ηθολόγου έφεραν επανάσταση στην επιστήμη και ήταν μια ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού μας κόσμου», ανέφερε το ινστιτούτο σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η Γκούντολ «εργάστηκε ακούραστα για τον πλανήτη μας και όλους τους κατοίκους του, αφήνοντας μια εξαιρετική κληρονομιά για την ανθρωπότητα και τη φύση», δήλωσε ο ΟΗΕ.

Έτσι ξεκίνησαν όλα

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της για το CNN, η Tricia Escobedo, η επιστήμονας έφτασε στο καταφύγιο χιμπατζήδων Gombe Stream της Τανζανίας το 1960, κατόπιν αιτήματος του προϊσταμένου της, του διάσημου ανθρωπολόγου και παλαιοντολόγου Δρ. Λούις Λίκι. Εκεί, η 26χρονη, που από καιρό ήταν γοητευμένη από την Αφρική και τα ζώα της – αλλά δεν είχε αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση – ξεκίνησε το πρωτοποριακό της έργο, παρατηρώντας και μελετώντας αυτά τα ευφυή πρωτεύοντα θηλαστικά στο φυσικό τους περιβάλλον.



Στην αρχή, οι χιμπατζήδες έφευγαν μακριά της. «Δεν είχαν δει ποτέ λευκό πίθηκο», είπε η Γκούντολ στον Ντίπακ Τσόπρα το 2019.

Όλα αυτά άλλαξαν όταν συνάντησε έναν μεγαλύτερο χιμπατζή που ονόμασε David Graybeard. Αφού ακολούθησε τον David μέσα στο δάσος, του πρόσφερε έναν καρπό φοίνικα.



«Πήρε τον καρπό, τον έριξε, αλλά μου έσφιξε πολύ απαλά τα δάχτυλα», θυμάται η Γκούντολ. «Έτσι οι χιμπατζήδες καθησυχάζουν ο ένας τον άλλον. Εκείνη τη στιγμή, επικοινωνήσαμε με έναν τρόπο που πρέπει να προϋπήρχε της ανθρώπινης γλώσσας».



Ζώντας ανάμεσα στους χιμπατζήδες στο Γκόμπε, η Γκούντολ ανακάλυψε ότι οι χιμπατζήδες έτρωγαν κρέας και όχι μόνο χρησιμοποιούσαν εργαλεία, αλλά και τα κατασκεύαζαν.



«Παρακολουθούσα μαγεμένη, καθώς οι χιμπατζήδες κατευθύνονταν προς έναν όρμο τερμιτών, μάζευαν ένα μικρό κλαδί με φύλλα και μετά το ξεφύλλιζαν», είπε η Γκούντολ στο ντοκιμαντέρ «Jane» του 2017.

Οι χιμπατζήδες έσπρωχναν τα ξεφλουδισμένα κλαδιά στο ανάχωμα και μάζευαν εύκολα σμήνη τερμιτών για να φάνε. «Αυτό ήταν τροποποίηση αντικειμένου, η πρωτόγονη αρχή της κατασκευής εργαλείων – κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ πριν».

Αυτή η νεαρή Βρετανίδα, που έκανε διδακτορικό στη συμπεριφορά των ζώων παρά το γεγονός ότι δεν είχε πτυχίο, πέρασε μήνες προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τοπικού πληθυσμού χιμπατζήδων, αντί να τους μελετά από απόσταση. Τους έδωσε ονόματα και έμαθε να διαβάζει τα συναισθήματά τους.



«Όταν άρχισα να μελετώ τους χιμπατζήδες, δεν υπήρχε κανείς να μου πει πώς να το κάνω», θυμάται η Γκούντολ. « Το 1960, ο κόσμος δεν γνώριζε τίποτα για τους χιμπατζήδες στη φύση».

Οι πρώτες αντιδράσεις στο έργο της

Οι ανακαλύψεις της Γκούντολ και η μεθοδολογία της προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή στους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κύκλους: σερνόταν στο δάσος για να μελετήσει τους χιμπατζήδες, στους οποίους έδωσε ονόματα αντί για αριθμούς, καταγράφοντας τις προσωπικότητες και τα συναισθήματά τους – κάτι που σόκαρε τους συναδέλφους της. Της είπαν ότι είχε κάνει λάθος όλη τη μελέτη, αλλά η Γκούντολ παρέμεινε σταθερή στις πεποιθήσεις της.



«Οι παρατηρήσεις μου στο Γκόμπε αμφισβητούσαν τη μοναδικότητα του ανθρώπου», είπε η Γκούντολ. «Υπήρχαν κάποιοι που προσπάθησαν να δυσφημίσουν τις παρατηρήσεις μου επειδή ήμουν μια νεαρή, άπειρη κοπέλα και ως εκ τούτου έπρεπε να αγνοηθώ».

Η Γκούντολ ήταν μία από τις τρεις γυναίκες που επέλεξε ο Λίκι για να μελετήσουν τα πρωτεύοντα θηλαστικά στο φυσικό τους περιβάλλον, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κατανοήσει καλύτερα την ανθρώπινη εξέλιξη. Ενώ η Γκούντολ επικεντρώθηκε στους χιμπατζήδες, η Dian Fossey μελέτησε τους γορίλες και η Birutė Galdikas μελέτησε τους ουραγκοτάγκους. Μερικές φορές αναφέρονταν ως «Leakey’s Angels» (Οι Άγγελοι του Leakey) - μια αναφορά στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1970 «Charlie’s Angels» (Οι Άγγελοι του Τσάρλι).

Ο κόσμος έμαθε για την Γκούντολ και το έργο της το 1963, μετά τη δημοσίευση του πρώτου της άρθρου στο National Geographic με τίτλο «Η ζωή μου ανάμεσα στους άγριους χιμπατζήδες».



Ο Λίκι εξασφάλισε μια επιχορήγηση από την National Geographic Society για να συνεχίσει η Γκούντολ το έργο της και το 1962, το National Geographic έστειλε τον κινηματογραφιστή Baron Hugo van Lawick στο Gombe για να καταγράψει το έργο της Τζέιν με τους χιμπατζήδες. Οι δύο ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν το 1964 και απέκτησαν έναν γιο τρία χρόνια αργότερα.



Η Γκούντολ απέκτησε το διδακτορικό της στην ηθολογία – τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων – από το Πανεπιστήμιο του Cambridge το 1965 και την ίδια χρονιά ίδρυσε μαζί με τον van Lawick το Gombe Stream Research Center.



Μέχρι σήμερα, το μικρό δάσος του Gombe στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα φιλοξενεί τη μακροβιότερη και πιο λεπτομερή μελέτη ενός ζώου στο φυσικό του περιβάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μια ανερχόμενη επιστήμονας

Γεννημένη στο Λονδίνο, η Γκούντολ έλεγε ότι η γοητεία της για τη συμπεριφορά των ζώων ξεκίνησε όταν η μητέρα της, την πήγε να επισκεφτεί μια αγροτική φάρμα όταν ήταν τεσσεράμισι ετών.



«Ήταν πραγματικά συναρπαστικό, ακόμα θυμάμαι που συνάντησα αγελάδες, χοίρους και πρόβατα από κοντά», ανέφερε το 2019 στο podcast Infinite Potential του Chopra.

Στο αγρόκτημα, περιπλανήθηκε σε ένα άδειο κοτέτσι, όπου περίμενε υπομονετικά να παρατηρήσει μια κότα να γεννάει ένα αυγό. «Η μαμά με έψαχνε απεγνωσμένα, κανείς δεν ήξερε πού ήμουν, είχαν καλέσει την αστυνομία. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανησυχούσε, αλλά όταν... είδε τα λαμπερά μάτια μου, κάθισε να ακούσει την υπέροχη ιστορία για το πώς μια κότα γεννάει ένα αυγό».



Απέδωσε στη μητέρα της την υποστήριξη που της έδωσε εκείνη τη στιγμή – και αργότερα στη ζωή της – για το ότι της άνοιξε τον δρόμο για την καριέρα της.

«Μια διαφορετική μητέρα ίσως να είχε καταστρέψει αυτή την επιστημονική περιέργεια – και ίσως να μην είχα κάνει αυτό που έκανα».



Η Γκούντολ πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας έξω, στην κορυφή του αγαπημένου της δέντρου, διαβάζοντας «στον δικό μου ιδιωτικό κόσμο... ονειροπολώντας για τη ζωή στο δάσος με τον Ταρζάν».

Τότε αποφάσισε ότι ήθελε να πάει στην Αφρική για να ζήσει με τα ζώα και να γράψει για αυτά. Ποτέ δεν απομακρύνθηκε από το όνειρό της και, ως νεαρή γυναίκα, εργάστηκε και «αποταμίευσε κάθε δεκάρα που μπορούσε» για να ταξιδέψει στην Αφρική.

«Όλοι γελούσαν μαζί μου επειδή ήμουν απλά ένα κορίτσι, δεν είχαμε χρήματα (και) ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μαινόταν», θυμάται.



Η μητέρα της την ενθάρρυνε πάντα, λέγοντάς της να «δουλεύει σκληρά, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, αλλά πάνω απ' όλα, να μην τα παρατάει ποτέ».

Μεταφέροντας το μήνυμά της στον κόσμο

Η αρχική αποστολή της Τζέιν Γκούντολ στο Gombe ήταν να μάθει ό,τι μπορούσε για τους χιμπατζήδες – τους πιο κοντινούς ζωντανούς συγγενείς των ανθρώπων – με την ελπίδα ότι η συμπεριφορά τους «μπορεί να μας δώσει μια εικόνα για το παρελθόν μας», όπως είπε.



«Πάντα με εκπλήσσει το πόσο μοιάζουμε με τους χιμπατζήδες και, για την ακρίβεια, και με άλλα ζώα – μοιραζόμαστε συναισθήματα όπως ο φόβος, ο πόνος, ο θυμός και άλλα παρόμοια», είπε η Γκούντολ.

«Οι χιμπατζήδες μαθαίνουν παρατηρώντας… αλλά (οι άνθρωποι) μπορούν με λέξεις να συζητήσουν το παρελθόν και να διηγηθούν ιστορίες γι' αυτό, και ίσως να το αξιοποιήσουν. Οι χιμπατζήδες μπορούν σίγουρα να κάνουν σχέδια για το άμεσο μέλλον – αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε σχέδια για το τι θα κάνουμε 10 χρόνια μπροστά».



Και είπε ότι η ικανότητα να επικοινωνούν λεκτικά δίνει στους ανθρώπους μια μοναδική ευθύνη να προστατεύσουν τον πλανήτη.

«Δεν είναι παράξενο που τα πιο νοήμονα πλάσματα που έχουν περπατήσει ποτέ στον πλανήτη καταστρέφουν το μοναδικό τους σπίτι;»



Η Γκούντολ άρχισε να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην προστασία του περιβάλλοντος μετά από τη συμμετοχή της σε ένα συνέδριο για την προστασία της φύσης στην Αφρική το 1986. «Ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις σε όλη την Αφρική, όπου μελετούσαν τους χιμπατζήδες, τα δάση να εξαφανίζονται», είπε. «Τότε συνειδητοποίησα ότι... ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσω είναι να διασφαλίσω ότι η επόμενη γενιά θα είναι καλύτεροι διαχειριστές από εμάς. Και έπρεπε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα στον κόσμο». Πήγα στη διάσκεψη ως επιστήμονας. Έφυγα ως ακτιβίστρια».

Reuters

Σήμερα, το Ινστιτούτο Jane Goodall που ίδρυσε το 1977 αφιερώνει μεγάλο μέρος των προσπαθειών του στη διατήρηση της άγριας ζωής, συνεργαζόμενο στενά με τις κοινότητες που περιβάλλουν το Εθνικό Πάρκο Gombe για να προωθήσει τις προοπτικές των ανθρώπων και να προστατεύσει τους φυσικούς θησαυρούς του.



Το 2017, το Ινστιτούτο συνεργάστηκε με το Google Earth, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας δορυφόρων για να παρακολουθεί στενά το πάρκο και τους χιμπατζήδες του.

Η Γκούντολ δεν σταμάτησε να εργάζεται και να γυρίζει τον κόσμο παρά τα 80 της χρόνια, ταξιδεύοντας περίπου 300 ημέρες τον χρόνο για να συναντήσει παγκόσμιους ηγέτες και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με την κλιματική αλλαγή, να επισκεφθεί προγράμματα διατήρησης και να υποστηρίξει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα για νέους Roots & Shoots.



Η επιδημία Covid-19 σταμάτησε τα ταξίδια της το 2020, αλλά η Γκούντολ συνέχισε να διαδίδει το μήνυμά της εικονικά, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή καθώς και για τις σκέψεις της σχετικά με τα αίτια της πανδημίας του κορονοϊού.



Όταν ρωτήθηκε ποια πιστεύει ότι πρέπει να είναι η κληρονομιά της, η Γκούντολ είπε στη Becky Anderson του CNN ότι ελπίζει «να δίνει στους νέους ελπίδα και... ένα αίσθημα ενδυνάμωσης».