Πέθανε ο Ed Gale: Ο θρυλικός «Chucky» του κινηματογράφου

Ο ηθοποιός Ed Gale, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως ο διαβόητος «Chucky» στις πρώτες ταινίες της θρυλικής horror σειράς «Child’s Play», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το TMZ, αποκαλύπτοντας ότι άφησε την τελευταία του πνοή σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας (hospice) στο Λος Άντζελες.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η ανιψιά του, Kayse Gale, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τον «διασκεδαστικό θείο» της, όπως τον αποκάλεσε. «Έδωσε την τελευταία του υπόκλιση και πλέον πρωταγωνιστεί στη μετά θάνατον ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Από το πουθενά στο Χόλιγουντ με 41 δολάρια στην τσέπη

Η ιστορία ζωής του Ed Gale μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του και ξεκίνησε για την Καλιφόρνια με... ωτοστόπ και μόλις 41 δολάρια στην τσέπη του. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να χτίσει μια εντυπωσιακή καριέρα, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 130 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημίσεις.

Αν και για τους περισσότερους θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με την τρομακτική φιγούρα του Chucky – του φονικού κουκλιού που «στοιχειώνει» τα παιδικά μας χρόνια – η καριέρα του Gale είχε πολλά ακόμη ενδιαφέροντα κεφάλαια. Ο ίδιος ενσάρκωσε τον Chucky σε τρεις από τις ταινίες της σειράς: «Child’s Play» (1988), «Child’s Play 2» (1990) και «Bride of Chucky» (1998), δίνοντας σάρκα και οστά στον χαρακτήρα μέσα από σκηνές δράσης.

Πέρα από τον Chucky: Cult επιτυχίες και συνεργασίες-έκπληξη

Η κινηματογραφική του πορεία περιλαμβάνει cult ταινίες όπως το «Howard the Duck» (1986), όπου υποδύθηκε τον βασικό χαρακτήρα της Marvel, αλλά και το ανατρεπτικό «Chopper Chicks in Zombietown» (1989). Παράλληλα, εμφανίστηκε σε διάσημες παραγωγές όπως το «Spaceballs» του Mel Brooks, η σειρά «Bones» και το πολυβραβευμένο «O Brother, Where Art Thou?» των αδελφών Κοέν.

Η μικρή του σωματική διάπλαση – ο Gale έπασχε από νανισμό – δεν στάθηκε εμπόδιο στο να χτίσει μια αξιοσημείωτη καριέρα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αντιθέτως, αξιοποίησε τη μοναδικότητά του και κατάφερε να ξεχωρίσει, δημιουργώντας εμβληματικούς χαρακτήρες που άφησαν το στίγμα τους στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Σκιά στο τέλος: Η ανοιχτή έρευνα

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, το όνομα του Ed Gale είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς βρισκόταν υπό έρευνα για καταγγελίες σχετικά με απόπειρες προσέγγισης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση δεν είχε κλείσει μέχρι τον θάνατό του και παρέμενε σε εξέλιξη.

Παρά την αμφιλεγόμενη τροπή που πήρε η προσωπική του ζωή, ο Ed Gale αφήνει πίσω του ένα κεφάλαιο γεμάτο αναμνήσεις, ρόλους και χαρακτήρες που σημάδεψαν δεκαετίες κινηματογραφικού τρόμου και κωμωδίας.