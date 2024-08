Πέθανε ο ηθοποιός Robert Logan, πρωταγωνιστής της γνωστής σειράς 77 Sunset Strip

Ο Ρόμπερτ Λόγκαν, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός για το ρόλο του ως J.R. Hale στην αστυνομική σειρά του ABC 77 Sunset Strip και ως Skip Robinson στην ταινία The Adventures of the Wilderness Family, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Ο γιος του, Anthony Logan, επιβεβαίωσε την είδηση στο PEOPLE, αναφέροντας ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια στις 6 Μαΐου στο Estero της Φλόριντα. Είναι άγνωστο γιατί η οικογένειά του επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει τον θάνατό του όλο αυτό το διάστημα.

Η οικογένεια του Robert Logan τον θυμάται ως την «ενσάρκωση της αγάπης», του πλατωνικού ιδεώδους της αγάπης. Γεννημένος στο Μπρούκλιν (στις 29 Μαΐου 1941) και μεγαλωμένος στο Λος Άντζελες, η καριέρα του Λόγκαν στην υποκριτική ξεκίνησε αφού τον ανακάλυψε ένας ανιχνευτής ταλέντων. Εκτός από τους γνωστούς ρόλους του, ο Λόγκαν πρωταγωνίστησε και σε άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το Across the Great Divide και το Dr. Kildare.

Γνώρισε τη σύζυγό του, Alina, στα γυρίσματα της ταινίας A Night in Heaven το 1986 και ήταν παντρεμένοι μέχρι το θάνατό του. Ο Λόγκαν αφήνει πίσω του τα αδέλφια του, τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και μια κληρονομιά από αξέχαστες ερμηνείες.