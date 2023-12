Ο συγγραφέας, παραγωγός και σκηνοθέτης Νόρμαν Ληρ, ο οποίος έφερε επανάσταση στην αμερικανική κωμωδία με τόσο τολμηρές, εξαιρετικά δημοφιλείς κωμικές σειρές των αρχών της δεκαετίας του '70 όπως το «All in the family» (1971) και το «Sanford and son» (1972), πέθανε την Τρίτη, σε ηλικία 101 χρόνων.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του θρυλικού παραγωγού, λέγοντας στο περιοδικό Variety ότι ο Ληρ πέθανε στο σπίτι του στο Λος Αντζελες από φυσικά αίτια. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

«Σας ευχαριστούμε για τα συγκινητικά λόγια αγάπης και τη στήριξη προς τιμήν του εκπληκτικού συζύγου, πατέρα και παππού μας», δήλωσε η οικογένεια του Ληρ σε ανακοίνωσή της. «Ο Νόρμαν έζησε μια ζωή γεμάτη δημιουργικότητα, επιμονή και ενσυναίσθηση. Αγαπούσε πολύ τη χώρα και βοηθούσε στη διατήρηση ιδανικών όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα για όλους. Ενα από τα μεγαλύτερα δώρα ήταν το ότι τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Ζητούμε την κατανόησή σας καθώς θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο άνθρωπο».

Ο πολιτικός του ακτιβισμός

Στις 27 Ιουλίου 2022, την ημέρα που έκλεισε τα 100, οι Times δημοσίευσαν ένα δοκίμιο προσκεκλημένου του κ. Ληρ στο οποίο συλλογιζόταν την κατάσταση του έθνους και παρατήρησε: «Για να είμαι ειλικρινής, ανησυχώ λίγο ότι μπορεί να είμαι σε καλύτερη κατάσταση από τη δημοκρατία μας».

Παρά τον πολιτικό ακτιβισμό του, ο κ. Ληρ ήξερε ότι θα τον θυμούνται περισσότερο για τη δουλειά του στην τηλεόραση. Σε συνέντευξη από τους Los Angeles Times το 2009, πρόσφερε μια μετρημένη αξιολόγηση του αντίκτυπου που είχε στην κοινωνία οι εκπομπές όπως το «Όλοι στην οικογένεια».

«Δεν μπορώ να πω ειλικρινά ότι μπορώ να δω πουθενά ότι αλλάξαμε οτιδήποτε», είπε. «Αλλά αυτό που έχω είναι χιλιάδες αναμνήσεις ανθρώπων που ταυτίζονται με εμένα κάνοντάς τους να μιλήσουν. Και ξέρετε, το αστείο είναι ότι ο κόσμος εξακολουθεί να μιλάει».

Τα τελευταία χρόνια έμενε με την τρίτη σύζυγό του, ενώ είχε αποκτήσει έξι παιδιά και τέσσερα εγγόνια.