Πέτρος Γαϊτάνος: «Δύο φορές στη ζωή μου έχω ερωτευτεί πολύ - Είναι νοσηρή η καψούρα»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το γεγονός πως δεν έχει φοβίες, αναφέρθηκε στον έρωτα και γιατί κρατάει πάντα πολύ καλές σχέσεις με τις πρώην σχέσεις του και παραδέχτηκε πως έχει εμμονικές θαυμάστριες!

«Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ερωτεύονται γιατί με βλέπουν στην τηλεόραση ή σε μια συναυλία και κάποιες φορές αυτό γίνεται εμμονικό και με δυσκολεύει. Οι περισσότερες θαυμάστριες -γιατί μάλλον στις γυναίκες λειτουργεί πιο πολύ αυτό από ότι στους άντρες- είναι εμμονικές. Έχω τώρα 20 - 30 θαυμάστριες, τις ευχαριστώ πολύ, με τιμούν και που με ακούν και που με αγαπούν, αλλά υπάρχει μία… παλαβή κατάσταση! Πλέον δεν μπαίνω στη διαδικασία να τους εξηγήσω γιατί ξέρω το έργο πολύ καλά… Είμαι πολύ υπομονετικός και ίσως γι' αυτό συμβαίνει κιόλας».

«Δεν έχω καμία φοβία»

Η αλήθεια είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ ξεφόρτωτος, δεν έχω καμία φοβία. Δεν έχω γενικώς πράγματα που να με δυσκολεύουν. Αυτά που ακούω έτσι στην εποχή μας περί κατάθλιψης, περί πανικών, αγοραφοβίας και όλα όλα αυτά εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα τίποτα από όλα αυτά. Κατανοώ τους άλλους, αλλά δεν έχω ποτέ και ούτε ποτέ το μυαλό μου πάει σε κάτι στραβό. Μπορεί δηλαδή να είμαι σε μία ακραία κατάσταση και την αντιμετωπίζω με μια σιγουριά.

Πριν από λίγο καιρό είχα πάει στο Λος Άντζελες για μια δουλειά και πήρα ένα αυτοκίνητο με μια φίλη μου και χαθήκαμε στις ερήμους της Αμερικής. Εκεί αν μείνεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν κινδύνεψα, αλλά ούτε πέρασε κι από το μυαλό μου και μετά όταν γύρισα και σκέφτηκα κι αν μέναμε και είπα θα κάναμε χαβαλέ, θα γελούσαμε πάρα πολύ, θα το ζούσαμε».

«Δεν μ’ αρέσει η ανελευθερία, σε οτιδήποτε»

«Αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου και ό,τι κάνω, το κάνω με έναν ερωτισμό. Αυτό ξεκινάει και από τη διάθεση ότι θέλω να αυξήσω την αγάπη μου στους ανθρώπους και σε οτιδήποτε γύρω μου. Ο έρωτας, με την έννοια του έντονου έρωτα, είναι μια κατάσταση νοσηρή. Είναι νοσηρή η καψούρα! Και αυτό φαίνεται από την ανελευθερία που αισθάνεται το άνθρωπο. Δύο φορές στη ζωή μου έχω ερωτευθεί πολύ!

Ο έρωτας θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Αυτή η υπερβολή δεν είναι πραγματικότητα. Άρα μέσα σε σοκάκια ψευδαισθησιακά, πάντα καραδοκούν κίνδυνοι. Και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι. Αυτή η αφέλεια και αυτή η ανωριμότητα του να τα κάνουμε όλα νομίζοντας ότι είμαστε ικανοί και ότι γνωρίζουμε και ότι κινούμαστε πάντα αγαθά, είναι επικίνδυνη.

Εγώ πάντως παραμένω και στις σχέσεις και στις επικοινωνίες μου που έχουν σχέση με τον έρωτα, μέσα στα χρόνια πάντα με πολλή αγάπη και πολύ φιλική διάθεση. Ποτέ δεν τσακώθηκα και ποτέ δεν κράτησα κακή σχέση. Έχει μάλλον να κάνει και με τη δική μου προσωπικότητα και τη δική μου διάθεση. Στο ότι εγώ δεν κάνω ακρότητες και επίσης δεν μ’ αρέσει η ανελευθερία, σε οτιδήποτε».