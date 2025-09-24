Πέτρος Καρσιώτης: «Δεν έκλαψα ποτέ, αλλά έπεσα σε κατάθλιψη και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο»

Ο Πέτρος Καρσιώτης στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και για τους ανθρώπους που του στάθηκαν. «Είναι καλά η υγεία μου πια. Θυμίζω ότι ήταν ένα μελάνωμα το οποίο εμφανίστηκε στο στήθος, και είχα πει και τότε μόνο και μόνο, όποιος καταλάβει κάτι πάνω του που δεν γνώριζε και τον παραξενέψει, αμέσως να πάει στους γιατρούς!

Αυτοί που μου στάθηκαν σε όλο αυτό ήταν η οικογένεια μου. Δεν έκλαψα ποτέ αλλά σίγουρα έπεσα σε κατάθλιψη πολλές φορές και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο. Αναθεώρησα να μην μισώ, να μην τσακώνομαι, να μην δίνω μεγάλη σημασία σε κάτι».

«Σαν ένα δάκρυ που κυλάει»

Ο Πέτρος Καρσιώτης αναφέρθηκε και στην Ηρώ Καριοφύλλη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, και με την οποία συνεργάζονταν πολλά χρόνια. «Την έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου πια σαν ένα δάκρυ που κυλάει και δεν εννοεί να σταματήσει να κυλάει… Γιατί η Ηρώ ήθελε να ζήσει με πάθος. Μου έστειλαν το βιβλίο που διάβαζε, το «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι το βιβλίο που διάβαζε και το τελευταίο πράγματα που μου έχει μείνει από εκείνη».

«Δεν τολμούσα να το πω»

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε και την υπόθεση που τον συγκλόνισε. «Ήταν η υπόθεση του ΗΛΙΟΣ, του αεροσκάφους που ερχόταν από την Κύπρο και συνετρίβη εδώ στο Γραμματικό με τόσους νεκρούς. Είχα πάρει μια πληροφορία ότι είναι ένα αεροπλάνο στον αέρα και έρχεται με τους δύο κυβερνήτες αναίσθητους μέσα στο πιλοτήριο! Δεν τολμούσα να το πω δεξιά και αριστερά ότι ο θάνατος ήταν κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια χιλιάδων Αθηναίων».