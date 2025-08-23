Phantom: 100 χρόνια θρύλος – η Rolls-Royce που έγινε φωνή της μουσικής

Υπάρχουν αυτοκίνητα που γράφουν ιστορία στους δρόμους, κι άλλα που γίνονται ένα με τον πολιτισμό. Η Phantom ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Για εκατό χρόνια, υπήρξε όχι μόνο το κορυφαίο δημιούργημα της Rolls-Royce, αλλά και ένας μυστικός συνοδοιπόρος των καλλιτεχνών που μας έδειξαν πως η μουσική μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.

Από τις κινηματογραφικές αίθουσες του Χόλιγουντ μέχρι τα κλαμπ του Λονδίνου και τις γειτονιές όπου γεννήθηκε το hip-hop, η Phantom έγινε πρωταγωνήστρια, σκηνή, καμβάς, καθρέφτης.

Όπως είπε ο Chris Brownridge, Διευθύνων Σύμβουλος της Rolls-Royce Motor Cars: «Από τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ ως την άνοδο του hip-hop, οι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν την Phantom για να προβάλλουν την ταυτότητά τους και να αμφισβητήσουν τα κατεστημένα. Τα αυτοκίνητά τους έγιναν και τα ίδια θρύλοι, με διαχρονική θέση στην ιστορία της μουσικής».

Στιγμές που άφησαν ίχνος

Marlene Dietrich – Το 1930, έφτασε στην Καλιφόρνια σαν αστέρι που ήδη έλαμπε. Στα Paramount Studios την περίμενε μία πράσινη Phantom I. Εμφανίστηκε δίπλα της και στο φιλμ Morocco, σαν συμπρωταγωνίστρια που μοιράστηκε το φως της.

Elvis Presley – Ο Βασιλιάς του rock ’n’ roll διάλεξε μία Phantom V σε μπλε του μεσονυχτίου. Στο εσωτερικό της ήταν εγκαταστημένο, μικρόφωνο, καθρέφτης και σημειωματάριο για τις στιγμές έμπνευσης. Έξω, η βαφή ήταν τόσο λαμπερή που μπέρδευε ακόμη και τις κότες της μητέρας του. Έβλεπαν το είδωλό τους και του έκαναν επίθεση και για να φύγει το ράμφιζαν.

Ο Βασιλιάς του rock ’n’ roll διάλεξε μία Phantom V σε μπλε του μεσονυχτίου. Δυστυχώς ο επόμενος ιδιοκτήτης την έβαψε σε Λευκό Περλέ (φωτογραφία courtesy of Bonham's)

John Lennon – Πρώτα η μαύρη Phantom V, που ήταν αυστηρή σαν σιωπή. Έπειτα, το 1967, ένα πολύχρωμο όραμα, βαμμένο στο πνεύμα του Summer of Love. Άλλοι το είδαν ως ελευθερία, άλλοι ως βεβήλωση. Μια κυρία στο Piccadilly το αποδοκίμασε χτυπώντας το με την ομπρέλα της· όμως το αυτοκίνητο έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Η Rolls John του Lennon βαμμένη στο πνεύμα του Summer of Love.

Liberace – Ο Mr Showmanship σκέπασε τη Phantom του με μικροσκοπικούς καθρέφτες, για να ανεβαίνει με αυτή στη σκηνή του Las Vegas Hilton. Ένα άστρο που μεταφερόταν μέσα σε άλλο άστρο.

Sir Elton John – Από τις λευκές Phantom μέχρι την ροζ-λευκή που χάρισε στον Ray Cooper, κάθε αυτοκίνητο ήταν μια προέκταση της μουσικής του φλόγας. Χρόνια μετά, η ιστορία κύλησε σαν μελωδία, όταν ο Damon Albarn, που κάποτε τον μετέφερε με μία Phantom, έγραψε μαζί του το The Pink Phantom.

Η Phantom του Liberace

Keith Moon – Μύθος ή αλήθεια; Ο ντράμερ των «The Who» λέγεται πως βύθισε μία Rolls-Royce σε πισίνα. Κανείς δεν ξέρει αν έγινε ποτέ. Όμως η εικόνα είναι τόσο δυνατή που μοιάζει αληθινή – γιατί μόνο μία Phantom θα μπορούσε να βουτήξει έτσι στην αιωνιότητα του θρύλου.

Από τις κιθάρες στο beat...

Όταν η παραγωγή μεταφέρθηκε στο Goodwood το 2003, η Phantom άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Το hip-hop, ήδη παγκόσμια δύναμη στη μουσική, την αγκάλιασε. Στο Drop It Like It’s Hot ο Snoop Dogg και ο Pharrell την έβαλαν στο κέντρο του πλάνου. Οι στίχοι γέμισαν «αστέρια στην οροφή», αναφορά στο Starlight Headliner, ένα ουράνιο θέατρο φωτός που έγινε ποιητικό σύμβολο του ονείρου.

…μέχρι τα Γλυκά Νερά και το Ελληνικό prêt-à-porter

Το εργοστάσιο της Rolls Royce λέγεται ότι μάγεψε τον Λάκη Γαβαλά. Όταν ο σχεδιαστής (και επιχειρηματίας) μόδας πήγε μέχρι το Goodwood για να βάλει μία παραγγελία σε μία Phantom (ήθελε το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων σε πλατίνα). Το αποτέλεσμα ήταν δημιουργήσει τις ίδιες ακριβώς εγκαταστάσεις με την ίδια Αγγλική ομάδα στα Γλυκά Νερά.

Encore: Ένα αυτοκίνητο, μια ψυχή

H Phantom δεν ήταν ποτέ απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Ήταν σκηνή και ηχώ, άγγιγμα πολυτέλειας και δήλωση ελευθερίας. Κάθε εποχή την αγκάλιασε διαφορετικά, μα πάντα το ίδιο έντονα. Στον δεύτερο αιώνα της ζωής της, παραμένει ζωντανό σύμβολο της επιτυχίας, της ατομικότητας και της αστείρευτης ανθρώπινης φαντασίας.