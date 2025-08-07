Η Rolls-Royce Phantom και οι ιστορίες που την έκαναν αθάνατη

Η Rolls-Royce Phantom, το κορυφαίο μοντέλο της διάσημης βρετανικής μάρκας, κλείνει 100 χρόνια και γιορτάζει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την τέχνη. Από το 1925 μέχρι σήμερα, η Phantom δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο – ήταν μια κινητή σκηνή, ένας καμβάς και, πολλές φορές, έργο τέχνης από μόνο της.

Στην ιστορία του έχουν κινηθεί με αυτήν κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως οι Salvador Dalí, Andy Warhol, Henri Matisse, Pablo Picasso, και πολλοί άλλοι. Η Dame Laura Knight, πρώτη γυναίκα μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών, το χρησιμοποίησε ως φορητό ατελιέ της, ζωγραφίζοντας από το εσωτερικό του σε ιπποδρομίες.

Οι συλλέκτες τέχνης που αγάπησαν την Phantom είναι εξίσου εμβληματικοί: Jacquelyn de Rothschild, Peggy Guggenheim, ακόμα και ο Nelson Rockefeller. Όμως αυτό που κάνει την Phantom μοναδική είναι ότι και η ίδια έγινε αντικείμενο τέχνης: Εκτίθεται σε γκαλερί όπως η Saatchi στο Λονδίνο και το Smithsonian στη Νέα Υόρκη.

Dali: Τα… κουνουπίδια και η πιο σουρεαλιστική Phantom

Ο Salvador Dalí ήξερε πάντα πώς να τραβάει τα βλέμματα. Το 1955, αποφάσισε να κάνει μια θεαματική είσοδο για μια διάλεξή του στη Σορβόννη: Δανείστηκε μία Phantom βαμμένη μαύρη και κίτρινη, τη γέμισε με… 500 κιλά κουνουπίδια και διέσχισε το Παρίσι. Όταν έφτασε, άνοιξε τις πόρτες και τα λαχανικά έπεσαν στο παγωμένο έδαφος.

H Rolls-Royce δημιούργησε ένα νέο έργο εμπνευσμένο από την Phantom με τα... κουνουπίδια του Salvador Dalí

Λίγοι θυμούνται τι είπε στη διάλεξη, αλλά η άφιξή του έχει μείνει στην ιστορία. Για να τιμήσει αυτή την παράλογη αλλά αξέχαστη στιγμή, η Rolls-Royce έχει αναθέσει σε σύγχρονο καλλιτέχνη να δημιουργήσει ένα νέο έργο εμπνευσμένο από αυτή την "κουνουπιδιασμένη" Phantom.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Dalí εμπνεύστηκε από το αυτοκίνητο. Το 1934, σε ένα βιβλίο με τίτλο Les Chants de Maldoror, ζωγράφισε τη Phantom σαν να ήταν παγιδευμένη σε έναν παγωμένο, απόκοσμο κόσμο – ένα έργο που παντρεύει την πολυτέλεια με την παραδοξότητα.

Andy Warhol και η τέχνη της pop πολυτέλειας

Ο Dalí περνούσε τους χειμώνες του στη Νέα Υόρκη, και εκεί, το 1965, γνώρισε τον νεαρό τότε Andy Warhol. Η γνωριμία τους απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο David McCabe, ο οποίος θυμόταν: «Ο Dalí το έκανε θέατρο. Ο Andy είχε παγώσει».

Ένα έργο του illustrator Emmanuel-Romeuflores., που απεικονίζει την Phantom του Warhol

Ο Warhol, που θεωρήθηκε πνευματικός διάδοχος του Dalí, απέκτησε τη δική του Phantom – ένα μοντέλο του 1937, με τροποποιημένο αμάξωμα σε shooting brake. Το βρήκε τυχαία σε μία αντικερί στη Ζυρίχη και το μετέφερε αμέσως στη Νέα Υόρκη, όπου το κράτησε μέχρι το 1978.

Σήμερα, προς τιμήν της pop art, η Rolls-Royce συνεργάζεται με σύγχρονο καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα έργο Phantom εμπνευσμένο από τη χρωματική τόλμη και το στυλ της εποχής του Studio 54.

Charles Sykes: Ο καλλιτέχνης πίσω από το Spirit of Ecstasy

Η σχέση της Rolls-Royce με την τέχνη ξεκινά από πολύ παλιά. Το 1911, ο καλλιτέχνης Charles Robinson Sykes δημιούργησε το πιο εμβληματικό έμβλημα αυτοκινήτου όλων των εποχών: Το Spirit of Ecstasy.

Ο Sykes, ήταν απόφοιτος στο Royal College of Art, δούλεψε αρχικά για τον Λόρδο Montagu και έπειτα για την ίδια τη Rolls-Royce, δημιουργώντας μακέτες μοντέλων, πρωτότυπα και τελικά τη μασκότ της μάρκας. Εμπνεύστηκε από το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης, αλλά κατέληξε σε ένα δημιούργημα με μια πιο ανθρώπινη μορφή. Μέχρι και το 1948, οι περισσότερες Phantom είχαν τα Spirit of Ecstasy που είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Sykes.

Phantom: Ο καμβάς που εμπνέει

Καθώς η Phantom περνά στον δεύτερο αιώνα της ζωής της, συνεχίζει να εμπνέει. Για τους καλλιτέχνες, τους συλλέκτες και τους λάτρεις του ωραίου, παραμένει ένα μέσο έκφρασης – μια σύγχρονη κινούμενη γκαλερί. Δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο, είναι ένα σύμβολο διαχρονικής δημιουργικότητας.

