Πιέσεις σε Πούτιν από ΕΕ και Ουκρανία να δεχθεί την 30ήμερη εκεχειρία – Τι απαντά η Μόσχα

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σήμερα σε μία εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους από τις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με την επιβολή νέων «μαζικών» κυρώσεων αν αποτύχει να συμμορφωθεί.

Η ανακοίνωση έγινε από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας, μετά από μία συνάντησή τους στο Κίεβο, στη διάρκεια της οποίας είχαν μία τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα ευρωπαϊκές χώρες, ότι προχωρούν σε αντιφατικές και επιθετικές δηλώσεις μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, μετά από την υποστήριξη Ευρωπαίων ηγετών σε ένα αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας 30 ημερών στην Ουκρανία και τις απειλές κατά της Ρωσίας, για την επιβολή «μαζικών» κυρώσεων σε περίπτωση αποτυχίας της συμμόρφωσης της με αυτό.

«Ακούμε πολλές αντιφατικές ανακοινώσεις από την Ευρώπη. Είναι σε γενικές γραμμές επιθετικές στη φύση τους, αντί να έχουν ως στόχο την αναζωογόνηση των σχέσεών μας. Τίποτα περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Νωρίτερα, σήμερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της διάσκεψης για την 30ήμερη άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία.

Σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Αντρίι Σιμπίχα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και όλοι οι σύμμαχοί της είναι έτοιμοι για μία πλήρη και χωρίς όρους εκεχειρία στο έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα για τουλάχιστον 30 ημέρες, αρχής γινομένης από τη Δευτέρα.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική συνομιλία.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts. Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

Παράλληλα, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα, αφού συντάχθηκε με ένα κάλεσμα της «συμμαχίας των προθύμων» και των συμμάχων του Κιέβου, ότι το ΝΑΤΟ είναι δεσμευμένο και συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισήμανε κι εκείνη ότι στηρίζει την πρόταση για εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών χωρίς όρους στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλλει περισσότερες –και αυστηρότερες– κυρώσεις στη Ρωσία, στην περίπτωση παραβίασης μίας κατάπαυσης πυρός.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας, είμαστε έτοιμοι για την άσκηση ισχυρών πιέσεων στη Ρωσία, αλλά και για την επιβολή περισσότερων αυστηρών κυρώσεων στην περίπτωση παραβίασης εκεχειρίας», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Keir Starmer.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

I was very glad to take part in the Leaders' Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D