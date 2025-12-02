Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχαν πετάξει από γκρεμό 20 μέτρων

Κατέληξε και το τελευταίο κουτάβι το οποίο έμεινε αρχικά ζωντανό, αφού ασυνείδητοι πέταξαν μέσα σε ένα τσουβάλι το ίδιο και τα αδερφάκια του από γκρεμό 20 μέτρων στο Πήλιο.

Ειδικότερα, από τα κουτάβια που εντοπίστηκαν, μόνο ένα είχε καταφέρει αρχικά να επιβιώσει, όμως στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή στις φιλοζωικές οργανώσεις που δημοσιοποίησαν το αποτρόπαιο περιστατικό.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, το συμβάν εκτυλίχθηκε στο σπήλαιο της Καίτης, όταν άγνωστος πέταξε τα κουτάβια στον γκρεμό. Μόνο ένα γλίτωσε προσωρινά, καθώς η πτώση του ανακόπηκε από σακούλες σκουπιδιών. Τελικά, παρά τις προσπάθειες, δεν τα κατάφερε, αφού τα τραύματά του ήταν εξαιρετικά σοβαρά.

«Δυστυχώς κατέληξε και το κουτάβι που σώσαμε, είχε παράσιτα, είχε αφυδάτωση, ήταν μέρες εκεί» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Φοίβος Λεοντίτσης , μέλος της ομάδας των ανθρώπων που επιχείρησαν για να βγάλουν τα κουτάβια από τον γκρεμό.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ο μικρούλης μας άφησε. Αν και μικρός ήρως, αντέχοντας πτώση 20 μέτρων σε σπήλαιο και μετά από τόσες μέρες χωρίς φαγητό και νερό, δεν άντεξε.

Ευχαριστώ όλους και όλες σας για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια. Θα ήθελα να σας ζητήσω 2 πράγματα.

Στείλτε μας οποιαδήποτε πληροφορία μας βοηθήσει να βρούμε τον βάρβαρο που το έκανε. Δεν θα σε αφήσουμε ατιμώρητο. Θα ψάξουμε παντού και θα σε βρούμε.

Βοηθήστε με οποιοδήποτε τρόπο για να λύσουμε αυτό το χάος των αδέσποτων στον Βόλο. Το πρόβλημα δεν είναι τα ζωάκια, αλλά οι άθλιοι άνθρωποι και η ανοργάνωτη δημοτική αρχή.»