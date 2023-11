Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αντώνη Ελευθεριάνο, για το βίντεο που προβλήθηκε στα ΜΜΕ και τα social media το οποίο καταγράφει αστυνομικούς να ξυλοκοπούν διαδηλωτή που είχαν ακινητοποιήσει και ήταν πεσμένος στο έδαφος, στην πλατεία Βικτωρίας, έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα αναζητηθεί το βιντεοληπτικό υλικό και όλα τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει σε ποια ομάδα ανήκαν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να τους αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Δείτε το βίντεο

Σημειώνεται πως η αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου ήταν άμεση καθώς, με δήλωσή του έκανε γνωστό πως έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα διοικητική έρευνα για να διαλευκανθεί το περιστατικό και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες.

«Η ΕΛΑΣ οφείλει να λειτουργεί με βάση τους νόμους και τους υπηρεσιακούς κανόνες» ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκαν χθες αρκετές περιοχές της Αθήνας, με ακροδεξιούς και αντιεξουσιαστές να δίνουν μάχη σώμα με σώμα σε πλατφόρμες σταθμών του ΗΣΑΠ, μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες που προσπαθούσαν να προφυλαχθούν.

Στο στόχαστρο των ακροδεξιών βρέθηκαν πολίτες που έδωσαν το «παρών» στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Νέο Ηράκλειο, αλλά και πολίτες που απλά έτυχε να περνούν από τα σημεία που ξέσπασαν τα άγρια επεισόδια.

Το γύρο του Διαδικτύου κάνουν πλάνα με το άγριο ξύλο που έπεσε έξω από ακινητοποιημένους συρμούς του Ηλεκτρικού, ενώ σοκ προκαλεί και βίντεο με ακροδεξιό να περιλούζει βαγόνι με βενζίνη και κάποιον να του φωνάζει «κάψτους, κάψτους».

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr