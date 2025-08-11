Πληρώνεις για να νομίζεις πως... δουλεύεις: Η νέα τάση που σαρώνει στην Κίνα

Δημοφιλής έχει γίνει το τελευταίο διάστημα στην Κίνα η πρακτική να πληρώνουν νέοι άνεργοι πολίτες εταιρείες για να προσποιούνται πως δουλεύουν. Η ανεργία στους νέους παραμένει υψηλή και υπολογίζεται πάνω από 14%.

Κι αν δεν πιστεύετε αυτό που διαβάζετε, ορίστε ένα απτό παράδειγμα:



Ο Σούι Ζούο, 30 ετών, είχε μια επιχείρηση τροφίμων που δεν πήγε καλά. Τον Απρίλιο φέτος άρχισε να πληρώνει 30 γιουάν (περίπου 3,80 ευρώ) την ημέρα για να πηγαίνει σε ένα ψεύτικο γραφείο που λειτουργεί η εταιρεία «Pretend To Work Company» στην πόλη Ντόνγκουαν, 114 χιλιόμετρα βόρεια του Χονγκ Κονγκ. Εκεί συναντάει πέντε ακόμη άτομα που κάνουν το ίδιο. «Νιώθω πολύ ευτυχισμένος», λέει ο Ζούο. «Είναι σαν να δουλεύουμε μαζί ως ομάδα».



Τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το BBC, εμφανίζονται πλέον σε μεγάλες πόλεις, όπως η Σενζέν και η Σαγκάη. Συχνά μοιάζουν με πλήρως λειτουργικά γραφεία, εξοπλισμένα με υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, αίθουσες συνεδριάσεων και χώρους για τσάι. Και όσοι βρίσκονται εκεί, μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να ψάχνουν δουλειά ή να προσπαθούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Μερικές φορές το ημερήσιο κόστος, συνήθως μεταξύ 30 και 50 γιουάν, περιλαμβάνει γεύμα, σνακ και ποτά.

Ο Σούι Ζούο ανακάλυψε την εταιρεία ενώ περιηγείτο σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Xiaohongshu. Είπε ότι ένιωσε πως το περιβάλλον γραφείου θα βελτιώσει την αυτοπειθαρχία του. Συνήθως φτάνει στο γραφείο μεταξύ 8 και 9 το πρωί. Μερικές φορές φεύγει στις 11 το βράδυ, μόνο αφού φύγει ο διευθυντής της εταιρείας.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pretend To Work δηλώνει: «Αυτό που πουλάω δεν είναι μια θέση εργασίας, αλλά την αξιοπρέπεια του να μην είσαι άχρηστος», λέει.



Κι ο ίδιος είχε μείνει άνεργος στο παρελθόν, μετά το κλείσιμο της προηγούμενης λιανικής επιχείρησής του κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. «Ήμουν πολύ καταθλιπτικός και λίγο αυτοκαταστροφικός», θυμάται. «Ήθελες να αλλάξεις την κατάσταση, αλλά ήσουν αδύναμος».



Τον Απρίλιο του 2025 ξεκίνησε να προωθεί την εταιρεία Pretend To Work και μέσα σε ένα μήνα όλες οι «θέσεις εργασίας» ήταν γεμάτες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί.

Το προφίλ των πελατών

Το 40% των πελατών είναι πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που πηγαίνουν για να βγάλουν φωτογραφίες και να αποδείξουν την πρακτική τους εμπειρία στους καθηγητές τους. Μικρός αριθμός έρχεται για να αντιμετωπίσει την πίεση από τους γονείς τους.



Το υπόλοιπο 60% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους είναι ψηφιακοί νομάδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται για μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακούς συγγραφείς. Η μέση ηλικία τους είναι περίπου 30, με τους νεότερους να είναι 25. Επίσημα, αυτοί οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται ως «επαγγελματίες ευέλικτης απασχόλησης», μια κατηγορία που περιλαμβάνει επίσης οδηγούς ταξί και φορτηγατζήδες.