Ποια 3 χρώματα επιλέγουν οι λιγότερο ευφυείς άνθρωποι

Η χρωματική προτίμηση μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την προσωπικότητα ενός ατόμου, όπως και για τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα του.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Groningen αναφέρει ότι τα χρώματα που τείνουν να επιλέγουν οι λιγότερο ευφυείς άνθρωποι είναι τα εξής:

Γκρι

Το γκρι ως χρώμα προκαλεί μια αίσθηση σταθερότητας και σοβαρότητας, αλλά μπορεί επίσης να μεταφέρει μονοτονία και έλλειψη ποικιλίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό το χρώμα μπορεί να περιορίσει την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται out of the box. Οι άνθρωποι που προτιμούν το γκρι τείνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο και να εστιάζουν περισσότερο σε αυτό που είναι προβλέψιμο και ασφαλές, κάτι το οποίο μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργικότητα.

Καφέ

Το καφέ, από την άλλη, συνδέεται με τη γη, τη στιβαρότητα και τη σύνεση. Αν και είναι ένα χρώμα που μεταφέρει ασφάλεια, η συσχέτισή του με την έλλειψη κινδύνου ενδέχεται να περιορίσει τη διανοητική ευελιξία που απαιτείται για να είναι κάποιος δημιουργικός. Οι άνθρωποι που επιλέγουν το καφέ τείνουν να έχουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση, προτιμώντας τις παραδοσιακές λύσεις αντί να εξερευνούν νέες δυνατότητες.

Κίτρινο

Το κίτρινο, αν και πρόκειται για ένα φωτεινό και ενεργητικό χρώμα, έχει επίσης συνδεθεί με συναισθήματα άγχους ή ψυχικής κόπωσης. Σύμφωνα με ερευνητές, αυτό το χρώμα μπορεί να προκαλέσει άγχος σε μερικούς ανθρώπους, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να σκέφτονται καθαρά και να δημιουργούν πρωτότυπες ιδέες. Παρά την ενέργειά του, ο ψυχολογικός του αντίκτυπος δεν είναι πάντα θετικός όσον αφορά τη δημιουργικότητα.

Η σχέση της δημιουργικότητας, της ευφυΐας και των χρωμάτων

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Groningen έχουν περάσει χρόνια μελετώντας πώς η επιλογή χρώματος μπορεί να σχετίζεται με την προσωπικότητα και τις γνωστικές ικανότητες. Μέσα από διάφορες μελέτες, παρατήρησαν ότι τα άτομα με πιο δημιουργική και έξυπνη προσωπικότητα τείνουν να επιλέγουν πιο ζωντανά και ενεργητικά χρώματα, όπως το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο.

Αυτά τα χρώματα προτιμώνται συνήθως από τα άτομα που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο καινοτόμους, ευέλικτους και πρόθυμους να εξερευνήσουν νέες ιδέες.