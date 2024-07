Ποια είναι η Γαλλίδα υπουργός αθλητισμού που φίλησε παθιασμένα στον λαιμό τον Εμανουέλ Μακρόν

🔴 INFO - #Politique : Le président francais Emmanuel #Macron et la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) heureux du résultat de la #ceremoniedouverture des #JO2024 (📷Odd Andersen/AFP) #Paris2024 pic.twitter.com/PkWQaalaOk