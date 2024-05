Το βίντεο των Disturbed «The Sound of Silence» το οποίο αποτελεί διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Simon & Garfunkel έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Η εκδοχή του τραγουδιού των Disturbed συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ τους, του 2015, «Immortalized» και προωθήθηκε από μια συναρπαστική ζωντανή απόδοση στο talk show «Conan» του TBS τον Μάρτιο του 2016.

Η ερμηνεία της διασκευής από το heavy metal συγκρότημα στο «Conan» έχει 146 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το βίντεο με τις περισσότερες προβολές των Simon & Garfunkel που ερμηνεύουν το τραγούδι έχει 134 εκατομμύρια προβολές. Ο Πολ Σάιμον από τους Simon & Garfunkel ενέκρινε τη διασκευή του τραγουδιού από τους Disturbed στέλνοντας με email την έγκρισή του στον τραγουδιστή Ντέιβιντ Ντρέιμαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διασκευή από τους Disturbed είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, και έχει αναδειχθεί σε ραδιοφωνικό χιτ. H τελευταία φορά που είδαμε τους Disturbed στη χώρα μας ήταν το καλοκαίρι του 2023 στο Release Athens.

Ποιο είναι το «The Sound of Silence»

Το «The Sound of Silence» είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού φολκ ροκ ντουέτου Simon & Garfunkel, γραμμένο από τον Paul Simon. Η ακρόαση του τραγουδιού στο στούντιο οδήγησε σε μια δισκογραφική συμφωνία με την Columbia Records και η αρχική ακουστική έκδοση ηχογραφήθηκε τον Μάρτιο του 1964 στα Columbia's 7th Avenue Recording Studios στη Νέα Υόρκη για το ντεμπούτο τους άλμπουμ, Wednesday Morning, 3 AM, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο σε απογοητευτικές πωλήσεις. Ένα remix κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά και έφτασε στο νούμερο ένα στο Billboard single chart.

Οι Simon & Garfunkel δεν ενημερώθηκαν για το remix του τραγουδιού παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του. Το remix χτύπησε Νο. 1 στο Billboard Hot 100 για την εβδομάδα που έληξε την 1η Ιανουαρίου 1966, οδηγώντας το ντουέτο να επανενωθεί και να ηχογραφήσει βιαστικά το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο η Columbia ονόμασε Sounds of Silence σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του τραγουδιού. Η remixed single έκδοση του τραγουδιού συμπεριλήφθηκε σε αυτό το επόμενο άλμπουμ. Αργότερα, εμφανίστηκε στην ταινία του 1967 The Graduate και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ soundtrack της ταινίας. Κυκλοφόρησε επιπλέον στο EP της κυρίας Robinson το 1968, μαζί με άλλα τρία τραγούδια από την ταινία: " Ms. Robinson ", " April Come She Will " και " Scarborough Fair/Canticle ".



Το «The Sound of Silence» ήταν ένα από τα κορυφαία επιτυχία σε πολλές χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Αυστρία, η Δυτική Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία. Γενικά θεωρείται κλασικό λαϊκό ροκ τραγούδι, το τραγούδι προστέθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ηχογράφησης στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου επειδή ήταν «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντικό» το 2012, μαζί με το υπόλοιπο άλμπουμ Sounds of Silence . Από την κυκλοφορία του, το τραγούδι συμπεριλήφθηκε σε μεταγενέστερες συλλογές, ξεκινώντας με το συλλογικό άλμπουμ του 1972 Simon and Garfunkel's Greatest Hits .