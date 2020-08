«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μου είχε ζητήσει να παρουσιάσω προτάσεις. Παρουσίασα τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα είναι πιθανές κυρώσεις κατά ατόμων, μετά κατά κεφαλαίων και πλοίων, μπορούμε να ασκήσουμε κυρώσεις για συμμετοχή σε ενέργειες που θεωρούμε παράνομες, απαγορεύοντας τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, τεχνολογίας κλπ. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μέτρα κατά δράσεων σε διάφορους τομείς, όπου η τουρκική οικονομία σχετίζεται περισσότερο με την ευρωπαϊκή. Γενικότερα πάντως εστιάζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με ενέργειες που θεωρούμε παράνομες, Αρχικά πάντως είναι οι κυρώσεις κατά ατόμων αλλά υπάρχουν πολλές υποδομές και πολλές οικονομικές πτυχές που συνδέονται με αυτές τις ενέργειες και αυτές θα πρέπει να στοχεύσουμε πριν πάμε σε ευρύτερης κλίμακας κυρώσεις», είπε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. Διαβάστε Αναλυτικά τι είπε

