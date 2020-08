Νέα navtex από Τουρκία: Η νέα ειδοποίηση εκδόθηκε την Παρασκευή από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και αναφέρει πως θα πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρά στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα, νότια της Μερσίνα και βόρεια της Κύπρου. Η ειδοποίηση ισχύει από σήμερα 29 Αυγούστου ως τις 11 Σεπτεμβρίου. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη, είχε εκδοθεί navtex για την περίοδο 1 ως 2 Σεπτεμβρίου για την ανατολική Μεσόγειο, με την οποία η Άγκυρα ενημέρωνε πως το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, συνοδευόμενο από άλλα ερευνητικά σκάφη, το Cengiz Han και το Ataman, όπως γράφει η Daily Sabah. Η εφημερίδα αναφέρεται στις “μάχες” μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, σημειώνοντας πως την Παρασκευή, “τουρκικά μαχητικά αναχαίτισαν έξι ελληνικά F16” και προστίθεται πως “σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τα ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν από την Κρήτη και πλησίασαν την περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί navtex”.

Διαβάστε: Πόλεμος προπαγάνδας μέσω Twitter

H νέα τουρκική οδηγία αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1088/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 29 AUG-11 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά έχουν θορυβήσει την ΕΕ, με τις Βρυξέλλες να δίνουν έναν μήνα προθεσμία στην Τουρκία και προειδοποιώντας με κυρώσεις. Η τουρκική πρόοδος θα εξεταστεί σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, που θα γίνει στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε πως το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει τόσο ο ίδιος, όσο και η προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Γερμανία, να δημιουργήσει “χώρο για διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα της περίπλοκης και δύσκολης σχέσης με την Τουρκία” και παρουσίασε έναν κατάλογο κυρώσεων που θα επιβληθούν στην Άγκυρα αν επιμείνει στις παράνομες δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο. Η λίστα περιλαμβάνει και οικονομικές κυρώσεις, που θα έρθουν να βλάψουν μία οικονομία που ήδη κλυδωνίζεται.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, δήλωσε ικανοποιημένος για το “απολύτως υποστηρικτικό” κλίμα και τόνισε πως “η ελληνική πλευρά πήρε αυτό που θα μπορούσε να πάρει. Μια κατανόηση κυρώσεων, εάν η Τουρκία δεν αποκλιμακώσει και δεν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου”. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι η Τουρκία “θα επανέλθει στη λογική, θα σταματήσει τις προκλήσεις και τις αυθαίρετες ενέργειες, θα σταματήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επανέλθει σε ένα πλαίσιο συζήτησης για τη μία διαφορά, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα και τις υπερκείμενες θαλάσσιες ζώνες, με πλαίσιο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας”.