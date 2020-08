Οκτάι στο Anadolu: Ο Φουάτ Οκτάι κάλεσε την ΕΕ να δείξει ίση μεταχείριση απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αποκλειστική συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει πως “η Τουρκία περιμένει ίση μεταχείριση και κανείς δεν πρέπει να περιμένει από την Άγκυρα να κάνει ένα βήμα πίσω, στο πλαίσιο αυτής της δίκαιης μεταχείρισης των δύο χωρών”. Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, στο Ιόνιο, αναφέρει: “Αν οι Έλληνες επιχειρήσουν να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα, δεν είναι αυτό αιτία πολέμου; Αν δεν είναι αυτό, τότε τί είναι;”. Παράλληλα τονίζει πως η Άγκυρα θα προστατεύσει τα δικαιώματά της πάνω σε κάθε κυβικό μέτρο στην Ανατολική Μεσόγειο, με κάθε θυσία”.

“Είναι υποκριτικό από την πλευρά της ΕΕ να καλεί σε διάλογο από τη μία πλευρά και από την άλλη να εξυφαίνει σχέδια, σε σχέση με τις δραστηριότητές μας σε δικές μας περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο” έγραψε ο τούρκος αντιπρόεδρος στο Twitter. Και πρόσθεσε: “Εμείς στην Τουρκία, γνωρίζουμε καλά την γλώσσα της ειρήνης και της διπλωματίας, αλλά δεν θα διστάσουμε να κάνουμε αυτά που είναι απαραίτητα για να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι μεταξύ αυτών που το γνωρίζουν αυτό καλά”.

Κάθε ημέρα… και μια navtex

Nέα ειδοποίηση εκδόθηκε την Παρασκευή από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και αναφέρει πως θα πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρά στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα, νότια της Μερσίνα και βόρεια της Κύπρου. Η ειδοποίηση ισχύει από σήμερα 29 Αυγούστου ως τις 11 Σεπτεμβρίου. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη, είχε εκδοθεί navtex για την περίοδο 1 ως 2 Σεπτεμβρίου για την ανατολική Μεσόγειο, με την οποία η Άγκυρα ενημέρωνε πως το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, συνοδευόμενο από άλλα ερευνητικά σκάφη, το Cengiz Han και το Ataman, όπως γράφει η Daily Sabah.

H νέα τουρκική οδηγία αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1088/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 29 AUG-11 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

