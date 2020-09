Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Phone call b/w FM @NikosDendias & @NATO SecGen @jensstoltenberg -focus on dvpts in #EasternMediterranean and need to de-escalate tension on the part of Turkey /Τηλ. συνομιλία ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΓΓ #NATO –Αν.Μεσόγειος, ανάγκη αποκλιμάκωσης έντασης από πλευράς Τουρκίας στο επίκεντρο

