Ο Μοχάμεντ Ταχέρ Σιαλά, δήλωσε σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, πως αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις δύο χώρες, για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ανατρέπει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, αφού η Λιβύη έχει υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Άγκυρα. Η δήλωση έγινε μετά από συνάντηση του Σιαλά, με τον πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της χώρας. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως η οριοθέτηση θα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και θα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πώς ο επικεφαλής της κυβέρνησης, Φαγέζ Αλ Σαράτζ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παραδώσει την εξουσία τον Οκτώβριο.

Από την πλευρά του ο Μουσταφά Σαναλά, πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, δήλωσε πως θα ζητήσει από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους στις επίμαχες περιοχές.

Foreign Minister Mohammed Sayala and chief of National Oil Corporation Mustafa Sanallah held a joint meeting on Thursday to discuss demarcation of #Libya‘s maritime borders with #Greece and #Malta according to international laws. pic.twitter.com/QSkuRGqoKO

— The Libya Observer (@Lyobserver) September 25, 2020