Γνώμες Πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος ΕΛΤΑ Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

«Πολιτικός ελιτισμός» - Γκρίνια δίχως τέλος για τα ΕΛΤΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Η χώρα ζει σπουδαίες στιγμές στο Ζάππειο αλλά στο εσωτερικό της ΝΔ επικρατεί ένα «βαρομετρικό χαμηλό» με την υπόθεση των ΕΛΤΑ. 

Η γκρίνια τέλος δεν έχει από τους νεοδημοκράτες βουλευτές. O Δημήτρης Μαρκόπουλος πήγε στην Ολομέλεια και είπε το προφανές: «Λάθη στρέφουν την πολιτική συζήτηση μακριά από τις θετικές ειδήσεις». 

«Όσο εμείς πατάμε τις μπανανόφλουδες που ρίχνουμε μόνοι μας η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα ωφελήσουν τους πολίτες» εκτίμησε ο βουλευτής αλλά επειδή όπως είπαμε πως τα ΕΛΤΑ είναι η αφορμή και όχι η αιτία για αυτά που νιώθουν οι περισσότεροι στη «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα έσπευσε να προσθέσει: 

«Άλλο αριστεία και άλλο πολιτικός ελιτισμός, δεν είναι αυτό το DNA μας..».  

