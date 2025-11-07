«Πολιτικός ελιτισμός» - Γκρίνια δίχως τέλος για τα ΕΛΤΑ

Η χώρα ζει σπουδαίες στιγμές στο Ζάππειο αλλά στο εσωτερικό της ΝΔ επικρατεί ένα «βαρομετρικό χαμηλό» με την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Η γκρίνια τέλος δεν έχει από τους νεοδημοκράτες βουλευτές. O Δημήτρης Μαρκόπουλος πήγε στην Ολομέλεια και είπε το προφανές: «Λάθη στρέφουν την πολιτική συζήτηση μακριά από τις θετικές ειδήσεις».

«Όσο εμείς πατάμε τις μπανανόφλουδες που ρίχνουμε μόνοι μας η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα ωφελήσουν τους πολίτες» εκτίμησε ο βουλευτής αλλά επειδή όπως είπαμε πως τα ΕΛΤΑ είναι η αφορμή και όχι η αιτία για αυτά που νιώθουν οι περισσότεροι στη «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα έσπευσε να προσθέσει:

«Άλλο αριστεία και άλλο πολιτικός ελιτισμός, δεν είναι αυτό το DNA μας..».