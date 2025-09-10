Πολιτισμική κόντρα: Η Εκκλησία απαιτεί Αρχαία και Θρησκευτικά στο Διεθνές Απολυτήριο

Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση της Εκκλησίας της Ελλάδος μέσω της Διαρκούς Ιεράς Σύνοδου (ΔΙΣ), η οποία με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ζητά την προσθήκη δύο βασικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate - IB). Πρόκειται για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και των Αρχαίων Ελληνικών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ήδη εγκεκριμένα προγράμματα.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου αφορά τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών, σε Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια, καθώς και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια, τα οποία θα χορηγούν στους μαθητές όχι το ελληνικό, αλλά το διεθνές απολυτήριο IB. Αυτό το απολυτήριο θα επιτρέπει την άμεση εισαγωγή σε αλλοδαπά πανεπιστήμια, ανοίγοντας νέους δρόμους για τους Έλληνες μαθητές.

Η ΔΙΣ, αφού ενημερώθηκε για τα σχέδια του Υπουργείου, εξέφρασε την ανησυχία της για την απουσία των δύο μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών. Θεωρεί πως η παράλειψη των Αρχαίων Ελληνικών και των Θρησκευτικών είναι πλήγμα για την ελληνική και ορθόδοξη παράδοση. Η Εκκλησία θεωρεί τα συγκεκριμένα μαθήματα θεμελιώδη για την πνευματική και πολιτισμική ταυτότητα των νέων, γι’ αυτό και αποφάσισε να αποστείλει επίσημο αίτημα τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης.

Η ανακοίνωση της ΔΙΣ

«Ενημερώθηκε περί της δημιουργίας, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προγραμμάτων σπουδών που δεν θα χορηγούν ελληνικό απολυτήριο, αλλά διεθνές απολυτήριο International Baccalaureate που θα επιτρέπει την είσοδο σε αλλοδαπά ΑΕΙ και θα λειτουργεί σε Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια. Επειδή τα εγκριθέντα προγράμματα σπουδών του εν λόγω Διεθνούς Απολυτηρίου δεν περιέχουν τα μαθήματα των Θρησκευτικών και των Αρχαίων Ελληνικών, η ΔΙΣ αποφάσισε την αποστολή αιτήματος τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για να προστεθούν τα Αρχαία Ελληνικά και τα Θρησκευτικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΔΙΣ.

Το αίτημα της Εκκλησίας φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο γύρο συζητήσεων για την ισορροπία μεταξύ της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και των παραδοσιακών αξιών. Η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς καλείται να διαχειριστεί τις πιέσεις από έναν ισχυρό θεσμικό παράγοντα, την ώρα που προσπαθεί να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα.