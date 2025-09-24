«Πονοκέφαλος» παραμένει για την ΕΕ η έλλειψη φαρμάκων - Ένα κοινό αντιβιοτικό ανάμεσά τους

«Χρόνιο» πρόβλημα έχει γίνει η έλλειψη φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με μία νέα έκθεση. Μάλιστα, στον κατάλογο αυτών των φαρμάκων βρίσκεται μέχρι και ένα κοινό αντιβιοτικό.

Σύμφωνα με την νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), μεταξύ του 2022 και του Οκτωβρίου του 2024, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε έλλειψη προμηθειών 136 φαρμάκων που θεωρούνται «κρίσιμα» για την υγεία των ανθρώπων.

Η έλλειψη αυτή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2023 και το 2024, με 48 και 46 κρίσιμες ελλείψεις ανά έτος, αντίστοιχα. Τουλάχιστον 21 από τα 27 κράτη μέλη ανέφεραν κρίσιμες ελλείψεις από τις αρχές του 2024 έως τα τέλη Οκτωβρίου 2024.

Το Βέλγιο, η Ισπανία και η Γαλλία ανέφεραν τις υψηλότερες κρίσιμες ελλείψεις φαρμάκων.

Τον Ιανουάριο του 2024, 19 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) αντιμετώπισαν ελλείψεις χειμερινών αντιβιοτικών, με 11 χώρες να καταγράφουν κρίσιμες ελλείψεις.

«Η έλλειψη φαρμάκων είναι ένα διαρκές πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ και εξακολουθεί να αποτελεί χρόνιο πονοκέφαλο για την Ένωση. Ωστόσο, η συχνότητα και η σοβαρότητα του προβλήματος έχουν αυξηθεί, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ το 2023 και το 2024», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne του ΕΕΣ στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Πηγή: Euronews

Τι προκαλεί αυτό το πρόβλημα;

Αυτές οι ελλείψεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αυξημένη ζήτηση, οι καθυστερήσεις στην κατασκευή, τα προβλήματα παραγωγικής ικανότητας και η αύξηση του κόστους ενέργειας. «Το χαμηλό επίπεδο ανταμοιβής για την ανθεκτικότητα στις εθνικές διαδικασίες προμηθειών έχει αυξήσει την πίεση στις τιμές», αναφέρεται στην έκθεση.

Το κόστος παραγωγής στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι 20% έως 40% υψηλότερο από ό,τι στην Ασία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ΕΕ να εξαρτάται από την Ασία για το 70% των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και το 79% των προδρόμων φαρμάκων (των βιοχημικών ουσιών από τις οποίες παράγονται), σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης IQVIA.

Η κατάσταση αυτή έχει αντίκτυπο στους ασθενείς και συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Πώς αναφέρουν οι χώρες της ΕΕ την έλλειψη εφοδιασμού;

Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αναφέρουν τις ελλείψεις φαρμάκων. Για παράδειγμα, η Ιταλία πρέπει να ειδοποιεί τις αρχές τέσσερις μήνες πριν από οποιαδήποτε διακοπή του εφοδιασμού.

Ενώ η Αυστρία πρέπει να ενημερώνει αμέσως μόνο για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, εάν η έλλειψή τους διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αποθεματοποίησης φαρμάκων διαφέρουν επίσης. Για παράδειγμα, στη Δανία, η εθνική απαίτηση αποθεματοποίησης είναι έξι εβδομάδες αναμενόμενων πωλήσεων, ενώ η Γερμανία απαιτεί αποθέματα ασφαλείας έξι μηνών.

Η αμοξικιλλίνη, ένα κοινό αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών λοιμώξεων, και η βερτεπορφίνη, που θεραπεύει ένα ευρύ φάσμα οφθαλμικών παθήσεων, περιλαμβάνονταν και τα δύο στον κατάλογο των κρίσιμων ελλείψεων στο τέλος του 2024.