Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία - Η επέμβαση και η ακύρωση της συναυλίας

Συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη είχαν προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας και αναβλήθηκε καθώς όπως μάθαμε μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του τραγουδιστή στο instagram, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του και εισήχθη σε νοσοκομείο, ενώ σήμερα υποβλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής

Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!



Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.