Πώς η παιδική ταινία «Ζωούπολη 2» εκτόξευσε τις πωλήσεις δηλητηριωδών φιδιών

Μια παιδική ταινία, ένας χαριτωμένος ήρωας και ένα απρόσμενο, αλλά άκρως ανησυχητικό φαινόμενο στην πραγματική ζωή. Η τεράστια επιτυχία της «Ζωούπολης 2» δεν περιορίστηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά μεταφέρθηκε και στην καθημερινότητα χιλιάδων νέων στην Κίνα, επηρεάζοντας καταναλωτικές επιλογές και ανοίγοντας έναν δημόσιο διάλογο για τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την ευθύνη.

Ο μπλε, συμπαθής Γκάρι ντε Σνέικ έγινε σύμβολο αποδοχής και ενθουσιασμού για τους θαυμαστές της ταινίας και, ταυτόχρονα, η αφορμή για την εκτόξευση της ζήτησης δηλητηριωδών φιδιών, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές και προβληματισμό στην κοινωνία.

Η ταινία, η οποία προβλήθηκε προς το τέλος της Χρονιάς του Φιδιού στο κινεζικό ζωδιακό ημερολόγιο, έχει εξελιχθεί στην πιο εμπορικά επιτυχημένη ξένη ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών στην Κίνα, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 3,55 δισ. γιουάν (503 εκατ. δολάρια). Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η πρώτη «Ζωούπολη», που είχε κυκλοφορήσει το 2016.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η «Ζωούπολη 2» έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, σύμφωνα με το Box Office Mojo, τον ιστότοπο της IMDb που παρακολουθεί τα στοιχεία του box office.

Η ιστορία του Γκάρι συγκίνησε τους νέους

Στην ταινία, ο Γκάρι ξεκινά μια αποστολή για να αποκαταστήσει τη φήμη της οικογένειάς του, και όλων των ερπετών, με τη βοήθεια των πρωταγωνιστών της πρώτης ταινίας, του κουνελιού Τζούντι Χοπς και της αλεπούς Νικ Γουάιλντ.

Ο Τσι πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες ερπετών στην Κίνα αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια προκαταλήψεις, καθώς συχνά θεωρούνται άτομα με «παράξενο γούστο για ανατριχιαστικά πλάσματα». Ελπίζει ότι ο Γκάρι ντε Σνέικ θα συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας τους.

Από την κυκλοφορία της ταινίας, μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφουν αύξηση στις αναζητήσεις αλλά και στις τιμές της ινδονησιακής οχιάς pit viper, γνωστής στην Κίνα ως «νησιωτική οχιά μπαμπού», με το κόστος να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως και αρκετές χιλιάδες γιουάν, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ερπετά κερδίζουν ολοένα και περισσότερο τις καρδιές των νέων στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα είχαν εξωτικά κατοικίδια έως τα τέλη του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ το μέγεθος της αγοράς πλησιάζει τα 10 δισ. γιουάν (1,4 δισ. δολάρια). Περισσότερο από το 60% των ιδιοκτητών ανήκει στη Generation Z.

Τα φίδια ως κατοικίδια

Έκθεση του 2025 για την κινεζική αγορά κατοικιδίων αναφέρει ότι τα φίδια αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% των ερπετών που διατηρούνται ως κατοικίδια.

Τα περισσότερα από αυτά τα ερπετά εκτρέφονται και εξημερώνονται από ανθρώπους πριν πωληθούν σε φυσικά καταστήματα, ενώ κάποια διατίθενται και διαδικτυακά, με τους πωλητές να τα αποστέλλουν απευθείας στους αγοραστές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Βάσει της κινεζικής νομοθεσίας, απαγορεύεται η αποστολή «διαφόρων ζωντανών ζώων» ή «επικίνδυνων αντικειμένων, όπως τοξικές ουσίες», ωστόσο η εκτροφή της ινδονησιακής οχιάς δεν είναι παράνομη.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά δηλητηριωδών φιδιών μέσω διαδικτύου έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές.

Και τα κρατικά μέσα, όπως η Beijing News, επισημαίνουν ότι «στην ταινία, το μπλε φίδι διαθέτει χαριτωμένα και γενναία ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όμως στην πραγματικότητα η νησιωτική οχιά μπαμπού κάθε άλλο παρά ένα ακίνδυνο “μοντέρνο παιχνίδι” είναι».

«Αν ένα δηλητηριώδες φίδι διαφύγει ή επιτεθεί, δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας», προσθέτει η εφημερίδα.

Αποσύρονται από διαδικτυακές πλατφόρμες

Έλεγχος του CNN έδειξε ότι το μπλε pit viper δεν διατίθεται πλέον στις μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το Douyin της ByteDance, το Xiaohongshu και η πλατφόρμα μεταχειρισμένων Xianyu της Alibaba. Ωστόσο, υπήρχαν ακόμη πολλές αγγελίες στην JD, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικής της Κίνας.

Όταν το CNN ενημέρωσε την JD, τα προϊόντα αποσύρθηκαν άμεσα. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Απαγορεύουμε αυστηρά την πώληση δηλητηριωδών ζώων στην πλατφόρμα μας και, μόλις εντοπιστούν, αφαιρούνται αμέσως». Το CNN έχει επίσης επικοινωνήσει με την Alibaba, τη ByteDance και το Xiaohongshu για να διευκρινιστούν οι λόγοι των σχετικών αποσύρσεων.

Άλλοι θαυμαστές του Γκάρι στην Κίνα προτιμούν να ξοδέψουν τα χρήματά τους σε πιο ασφαλή προϊόντα με θέμα το φίδι.

Στο Taobao, τα blind boxes με τη φιγούρα του μπλε φιδιού, όπου ο αγοραστής δεν γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει πριν το ανοίξει, βρέθηκαν την Παρασκευή στη δεκάδα των εβδομαδιαίων best sellers, ενώ ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν και τα λούτρινα παιχνίδια του χαρακτήρα στα φυσικά καταστήματα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από τα λούτρινα του Γκάρι και δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι ξανά διαθέσιμα», δήλωσε εργαζόμενος στο Shanghai Disneyland στο κρατικό μέσο YiCai, περίπου μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της «Ζωούπολης 2».