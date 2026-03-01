Πώς κάνει ποδαρικό ο Μάρτιος για τα 12 ζώδια; Ημερήσιες προβλέψεις για 1/3

Καλό μήνα σε όλους μας! Υποδεχόμαστε τον Μάρτιο κάπως καχύποπτα και επιφυλακτικά ενώ την πρώτη του μέρα συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και ανοιχτές υποθέσεις που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε και τόσο ανάλαφροι!

Για σήμερα Κυριακή 1η Μαρτίου, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Λέοντα, επομένως η μέρα έχει την αρχοντιά και την γενναιοδωρία να απολαύσουμε στιγμές, να χαρούμε σαν μικρά παιδιά και να μοιράσουμε απλόχερα τις ευχές μας για «καλό μήνα» ! Δεν παύει όμως η Σελήνη σε όλη την πορεία της ημέρας να είναι κενής πορείας, αυτή η αστρολογική συνθήκη μας προϊδεάζει ότι η μέρα είναι ακατάλληλη για νέα βήματα, για ενάρξεις, για τόλμη, για ρίσκο και για ενθουσιασμό!

Είναι μια ιδανική στιγμή για να απολαύσουμε όσα ήδη έχουμε καταφέρει, να κινηθούμε σε γνώριμα μονοπάτια και να δώσουμε έμφαση στην αυτοφροντίδα. Αντίθετα, ας εκμεταλλευτούμε αυτή την παύση για να ανασυγκροτηθούμε, να διασκεδάσουμε με αγαπημένα πρόσωπα και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τις επόμενες, πιο δυναμικές ημέρες του μήνα.

Διάβασε αναλυτικά το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου για σήμερα!

Κριός – Πρωτομηνιά με χαρά και ενθουσιασμό!

Ο Μάρτιος σήμερα κάνει ποδαρικό με την Σελήνη να κινείται στο φιλικό για σένα ζώδιο του Λέοντα, έτσι λοιπόν Κριέ μου η μέρα δεν στερείται χαράς, ικανοποίησης και απόλαυσης! Υπάρχει όμως ένα μεγάλο «αλλά» στον αστρολογικό ορίζοντα, η Σελήνη είναι κενής πορείας σε όλο το διάστημα της ημέρας, έτσι λοιπόν η μέρα δεν ενδείκνυται για νέα τολμηρά εγχειρήματα… Συγκρατήσου αν θες να κάνεις πρόταση για ερωτικό ραντεβού στο πρόσωπο που μόλις γνώρισες, πες «όχι» σε νέες προτάσεις ή σε νέα μέρη διασκέδασης… Απόλαυσε το γνώριμο που ξέρεις ότι σε ικανοποιεί και άφησε τις ενάρξεις για λίγο αργότερα.

AstroTip: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να χαίρεσαι και να εκτιμάς όσα ήδη κατέχεις!

Ταύρος – Χαλάρωση στο «κάστρο» σου!

Πρωτομηνιά με τη Σελήνη στον Λέοντα και για σένα, Ταύρε μου, η μέρα στρέφει την προσοχή σου στα εν οίκω και στην οικογένεια! Θέλεις να νιώσεις ζεστασιά και να βρεις την ηρεμία σου στον προσωπικό σου χώρο. Υπάρχει όμως το «αλλά» της κενής πορείας της Σελήνης που επηρεάζει τα σχέδιά σου… Η μέρα δεν ενδείκνυται για να ξεκινήσεις μια ανακαίνιση, να αγοράσεις έπιπλα ή να πάρεις οριστικές αποφάσεις για μια μετακόμιση. Μην ανοίξεις σοβαρά ζητήματα με τους οικείους σου που απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα. Απόλαυσε τη θαλπωρή του σπιτιού σου, δες μια ταινία που αγαπάς και μείνε στα γνώριμα που σου προσφέρουν ασφάλεια.

AstroTip: Η αληθινή πολυτέλεια σήμερα κρύβεται στις απλές στιγμές μέσα στους τέσσερις τοίχους της αγάπης σου!

Δίδυμοι – Πολλά λόγια, λίγη ουσία!

Καλό μήνα Δίδυμε! Η Σελήνη στον Λέοντα φέρνει μια μέρα γεμάτη επικοινωνία, τηλεφωνήματα και κίνηση, όμως καθώς η Σελήνη είναι «κενής πορείας» καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας κάνει το τοπίο κάπως θολό. Η μέρα δεν ενδείκνυται για νέες αποφάσεις, σημαντικές πρωτοβουλίες ή και κινήσεις επικοινωνίας που είναι σημαντικές! Αν σκέφτεσαι να στείλεις ένα κρίσιμο μήνυμα ή να κάνεις μια σημαντική πρόταση, κράτα μια επιφύλαξη, καθώς οι εξελίξεις μπορεί να μην είναι αυτές που περιμένεις. Περιορίσου σε χαλαρές συζητήσεις με φίλους και αδέρφια, πήγαινε μια βόλτα σε μέρη που ήδη ξέρεις και μην ενθουσιάζεσαι με ειδήσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές!

AstroTip: Σήμερα προτίμησε να είσαι ο παρατηρητής και όχι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων!

Καρκίνος – Ασφάλεια και όχι σπατάλες!

Ο Μάρτιος κάνει ποδαρικό με εσένα να αναζητάς συναισθηματική και υλική σιγουριά, Καρκίνε μου! Η Σελήνη στον Λέοντα επικεντρώνει το ενδιαφέρον σου στο πορτοφόλι σου και στις αξίες σου, όμως η κενή της πορεία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η μέρα δεν ενδείκνυται για νέα οικονομικά ανοίγματα, επενδύσεις ή ακριβές αγορές που μπορεί αύριο να μετανιώσεις. Μην παρασύρεσαι από την ανάγκη σου να εντυπωσιάσεις ή να νιώσεις καλύτερα ξοδεύοντας χρήματα. Πες «όχι» σε νέες πηγές εσόδων που σου υπόσχονται εύκολο κέρδος και μείνε στη διαχείριση των όσων ήδη έχεις. Η μέρα είναι ιδανική για να εκτιμήσεις τα κεκτημένα σου χωρίς να ρισκάρεις τίποτα νέο.

AstroTip: Η αξία σου δεν μετριέται με το τι έχεις στην τσέπη, αλλά με το τι έχεις στην καρδιά!

Λέων – Λάμψη χωρίς... εκκινήσεις!

Καλό μήνα Λιοντάρι μου! Η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο και σου χαρίζει μια φυσική λάμψη και γοητεία, κάνοντας την Πρωτομηνιά να μοιάζει με δική σου γιορτή! Ωστόσο, το μεγάλο «αλλά» της ημέρας είναι η κενή πορεία της Σελήνης στο ζώδιό σου, που σημαίνει ότι η ενέργειά σου δεν έχει «πού να διοχετευτεί». Η μέρα δεν ενδείκνυται για να ξεκινήσεις μια μεγάλη προσωπική αλλαγή, να αλλάξεις τα μαλλιά σου ή να κάνεις ένα δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα σου. Αν βγεις έξω, προτίμησε τα γνώριμα στέκια και τους ανθρώπους που σε ξέρουν καλά. Μην περιμένεις θεαματικά αποτελέσματα από νέες κινήσεις. Χαλάρωσε, απόλαυσε την προσοχή των άλλων και άφησε τις μεγάλες πρεμιέρες για τις επόμενες ημέρες!

AstroTip: Σήμερα η μεγαλύτερη επιτυχία σου είναι να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν!

Παρθένος – Εσωτερική αναζήτηση και ηρεμία!

Καλό μήνα Παρθένε! Ο Μάρτιος κάνει ποδαρικό με τη Σελήνη στον Λέοντα να φωτίζει τον πιο εσωτερικό και ψυχικό σου κόσμο. Η ανάγκη σου για απομόνωση και ξεκούραση είναι έντονη, όμως η κενή πορεία της Σελήνης κάνει το τοπίο λίγο «στατικό». Η μέρα δεν ενδείκνυται για να ξεκινήσεις μια νέα θεραπεία, ένα απαιτητικό πρόγραμμα διατροφής ή για να κλείσεις οριστικά εκκρεμότητες του παρελθόντος που σε βαραίνουν. Μην προσπαθήσεις να βάλεις τάξη στο χάος σήμερα, γιατί οι κινήσεις σου δεν θα αποδώσουν καρπούς. Απόλαυσε τη μοναξιά σου, κάνε έναν απολογισμό χωρίς αυστηρή κριτική και άφησε τις μεγάλες αποφάσεις για το παρασκήνιο της ζωής σου λίγο αργότερα.

AstroTip: Η μεγαλύτερη δύναμη σήμερα κρύβεται στη σιωπή και στην αποδοχή των συναισθημάτων σου!

Ζυγός – Φιλίες και γνώριμα λημέρια!

Πρωτομηνιά με χαμόγελα και κοινωνική διάθεση, Ζυγέ μου! Η Σελήνη στον Λέοντα στρέφει το βλέμμα σου στους φίλους και τις ομάδες που ανήκεις, όμως είναι «κενής πορείας» έτσι και υπάρχει φρένο στις μεγάλες προσδοκίες. Η μέρα δεν ενδείκνυται για να ενταχθείς σε μια νέα ομάδα, να ξεκινήσεις ένα συλλογικό έργο ή να κάνεις μια σημαντική νέα γνωριμία που ελπίζεις να εξελιχθεί. Αν έχεις κανονίσει έξοδο, προτίμησε την παρέα των παλιών σου φίλων και τα στέκια που ξέρεις ότι θα περάσεις καλά χωρίς εκπλήξεις. Μην περιμένεις πολλά από υποσχέσεις που θα ακουστούν σήμερα σε κοινωνικό επίπεδο. Χαλάρωσε, διασκέδασε με την καρδιά σου και άφησε τα μεγάλα οράματα για τις επόμενες ημέρες.

AstroTip: Η πραγματική χαρά βρίσκεται στους ανθρώπους που σε ξέρουν και σε αγαπούν γι' αυτό που είσαι!

Σκορπιός – Χαμηλοί τόνοι στην καριέρα!

Καλό μήνα Σκορπιέ! Ο Μάρτιος ξεκινά με τη Σελήνη στον Λέοντα να δίνει έμφαση στα επαγγελματικά σου και στην κοινωνική σου εικόνα. Ωστόσο, η μέρα σε καλεί να είσαι προσεκτικός στις κινήσεις σου και στους στόχους που θέτεις. Η μέρα δεν ενδείκνυται για να ξεκινήσεις ένα νέο project, να πάρεις μία σημαντική απόφαση για ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα ή να επιδιώξεις κάποια σπουδαία συνάντηση που θέλεις να πάει καλά. Οι προσπάθειές σου σήμερα μπορεί να πέσουν στο κενό ή να μην έχουν την έκβαση που τους αξίζει. Διατήρησε το status quo στην εργασία σου, κάνε τα απαραίτητα χωρίς περιττά ρίσκα και απόλαυσε την εκτίμηση που ήδη έχεις κερδίσει με την αξία σου.

AstroTip: Η υπομονή είναι αρετή και σήμερα είναι η καλύτερη σύμμαχός σου για την κορυφή!

Τοξότης – Ταξίδια του μυαλού!

Πρωτομηνιά με αισιοδοξία και τάση για επέκταση, Τοξότη μου! Η Σελήνη στον Λέοντα σου ανοίγει τους ορίζοντες, όμως είναι «κενής πορείας» σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και σου λέει να προσγειωθείς λίγο. Η μέρα δεν ενδείκνυται για να κλείσεις ένα νέο ταξίδι, να ξεκινήσεις μια νομική υπόθεση ή να γραφτείς σε μια σχολή. Αν σκέφτεσαι να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή στη φιλοσοφία της ζωής σου ή να ξεκινήσεις μια συνεργασία με το εξωτερικό, περίμενε λίγο. Απόλαυσε την ανάγνωση ενός βιβλίου, μια φιλοσοφική συζήτηση με γνώριμα πρόσωπα και άφησε τις περιπέτειες σε αχαρτογράφητα νερά για αργότερα.

AstroTip: Μερικές φορές το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που κάνεις με τις σκέψεις σου από την άνεση του καναπέ σου!

Αιγόκερως – Εσωτερική δύναμη και σύνεση!

Καλό μήνα Αιγόκερε! Ο Μάρτιος ξεκινά με τη Σελήνη στον Λέοντα να φέρνει στην επιφάνεια βαθιές επιθυμίες και ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά ή συναισθηματικές δεσμεύσεις. Καθώς όμως είναι «κενής πορείας» σε όλη την διάρκεια της ημέρας, νιώθεις πάγωμα και στασιμότητα τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά! Η μέρα σε ευνοεί αν θέλεις να κλείσεις οριστικά κύκλους του παρελθόντος και να μην ασχοληθείς ξανά με κάποιο ζήτημα – είτε με το να προγραμματίσεις την εξόφληση ενός λογαριασμού, είτε κάνοντας μία μεγάλη εξομολόγηση καρδιάς για κάποιο θέμα που σε απογοήτευσε!

AstroTip: Η πραγματική κυριαρχία ξεκινά από τον έλεγχο των δικών σου παρορμήσεων!

Υδροχόος – Σχέσεις σε γνώριμα μονοπάτια!

Πρωτομηνιά με τη Σελήνη απέναντί σου στον Λέοντα, Υδροχόε μου, και οι άλλοι γίνονται ο καθρέφτης σου! Η ανάγκη για συντροφικότητα και μοίρασμα είναι μεγάλη, αλλά το «κενό πορείας» καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σου λέει να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Η μέρα δεν ενδείκνυται για να ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία, να επισημοποιήσεις μια σχέση ή να κάνεις μια γνωριμία που ελπίζεις να γίνει το «άλλο σου μισό». Οι προτάσεις που θα δεχτείς σήμερα μπορεί να στερούνται ουσίας ή συνέπειας στο μέλλον. Προτίμησε την παρέα του συντρόφου σου ή των στενών σου ανθρώπων, μείνε σε θέματα που ήδη γνωρίζετε και απόφυγε τις εντάσεις για ζητήματα που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

AstroTip: Η αρμονία με τους άλλους έρχεται όταν εκτιμάς όσα έχετε ήδη χτίσει μαζί!

Ιχθύες – Καθημερινότητα χωρίς πίεση!

Καλό μήνα Ιχθύ μου! Ο Μάρτιος κάνει ποδαρικό με τη Σελήνη στον Λέοντα να δίνει έμφαση στις δουλειές της καθημερινότητας και στις υποχρεώσεις σου, όμως η κενή της πορεία κάνει τα πράγματα λίγο πιο «ρευστά». Η μέρα δεν ενδείκνυται για να δώσεις το λόγο σου ότι θα μπορέσεις να διεκπεραιώσεις κάτι νέο με συνέπια , να αλλάξεις το καθημερινό σου πρόγραμμα ή να υιοθετήσεις μια νέα συνήθεια. Μην πιεστείς να τα προλάβεις όλα σήμερα, γιατί οι κινήσεις σου μπορεί να μην αποδώσουν το μέγιστο των καρπών τους. Ασχολήσου με τις τρέχουσες εκκρεμότητες που δεν απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση, φρόντισε το σώμα σου με γνώριμους τρόπους και άφησε τις μεγάλες οργανωτικές αλλαγές για τις επόμενες ημέρες.

AstroTip: Η φροντίδα του εαυτού σου είναι το πιο σημαντικό καθήκον της ημέρας!