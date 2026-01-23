Υγεία Σας είναι χρήσιμα

Πώς να περιορίσεις το βραδινό τσιμπολόγημα: Απλές στρατηγικές που πραγματικά δουλεύουν

Μέσα στη μέρα η διατροφή μοιάζει εύκολη υπόθεση, όμως το βράδυ η πείνα δυναμώνει.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι ώρες μέχρι το απόγευμα κυλούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε ό,τι αφορά το φαγητό. Καθώς όμως πέφτει η ένταση της ημέρας και πλησιάζει το βράδυ, η όρεξη φαίνεται να αυξάνεται απότομα και ο έλεγχος γίνεται πιο απαιτητικός. Μετά από μια κουραστική ημέρα γεμάτη υποχρεώσεις και άγχος, το φαγητό συχνά λειτουργεί ως μέσο χαλάρωσης και ανταμοιβής. Το ψυγείο γίνεται σημείο αναζήτησης παρηγοριάς και η σκέψη «το αξίζω» παίρνει εύκολα το πάνω χέρι, μετατρέποντας το δείπνο σε συναισθηματική εκτόνωση.

Δες πρακτικά κόλπα που σε βοηθούν να ελέγχεις την όρεξη το βράδυ χωρίς στερήσεις.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία Σας είναι χρήσιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader