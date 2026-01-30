Πώς οι αρχές ξεσκέπασαν απάτη με Ferrari «βιτρίνα» και εταιρεία «φάντασμα»

Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με έδρα… υπόγειο γκαράζ 10 τ.μ. και «στόλο» ένα και μοναδικό όχημα. Όχι απλό αυτοκίνητο, αλλά Ferrari. Γίνεται; Όπως αποδείχθηκε, γίνεται. Μέχρι να χτυπήσει την πόρτα η εφορία.

Η υπόθεση ίσως να περνούσε στα ψιλά, αν δεν έφτανε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μετά την προσφυγή των άμεσα ενδιαφερόμενων που προσπάθησαν να ανατρέψουν το πρόστιμο της ΔΟΥ Πρέβεζας. Το σκεπτικό της απόφασης, όμως, δείχνει ότι το αφήγημα της «νόμιμης επένδυσης» είχε αρκετές τρύπες.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ετερόρρυθμη εταιρεία ζήτησε επιστροφή πιστωτικού ΦΠΑ ύψους 61.752,72 ευρώ, ποσό που προέκυψε από την εισαγωγή Ferrari και την καταβολή ΦΠΑ στο τελωνείο. Η ΔΟΥ, κατά τον έλεγχο επιστροφής, δεν αναγνώρισε το ποσό και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στη ΔΕΔ.

«Όλα νόμιμα», είπαν οι προσφεύγοντες

Οι επιχειρηματίες υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει το παραμικρό μεμπτό. Τον Δεκέμβριο του 2024 αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο από 1.000 σε 351.000 ευρώ, ενώ τροποποίησαν και τον εταιρικό σκοπό, προσθέτοντας δραστηριότητα ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.



Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αγόρασε Ferrari καθαρής αξίας 256.303 ευρώ, καταβάλλοντας ΦΠΑ 61.512,72 ευρώ, συν έξοδα εκτελωνισμού 1.000 ευρώ και ΦΠΑ 240 ευρώ.

Κατά τους ισχυρισμούς τους, πρόκειται για δαπάνες που εντάσσονται στον σχεδιασμό της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Προς ενίσχυση της θέσης τους, προσκόμισαν και σχετικά έγγραφα από το υπουργείο Τουρισμού. Η εφορία Πρέβεζας, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη: η Ferrari δεν αγοράστηκε για ενοικίαση, αλλά για ιδιωτική χρήση.

Υπόγεια έδρα και… άφαντη Ferrari

Ο έλεγχος μόνο τυχαίος δεν ήταν. Στη ΔΟΥ «μύριζαν» ότι κάτι δεν κολλάει. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία μισθώνει τέσσερα διαμερίσματα ιδιοκτησίας του ομόρρυθμου εταίρου της και τα υπεκμισθώνει ως επαγγελματικές στέγες. Παράλληλα, εισήγαγε από τη Γερμανία τη Ferrari για την οποία ζητούσε επιστροφή ΦΠΑ.

Το καλύτερο; Κατά την αυτοψία, η έδρα της επιχείρησης βρέθηκε σε χώρο μόλις 10 τ.μ., όπου υπήρχε ένα γραφείο, εντός γκαράζ 80 τ.μ., στην ίδια οικοδομή ιδιοκτησίας του εταίρου.



Και το κερασάκι στην τούρτα: το υπερπολυτελές όχημα δεν βρέθηκε στον χώρο. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, βρισκόταν σε συνεργείο στην Αθήνα. Οι εφοριακοί, όμως, επέστρεψαν δύο φορές και διαπίστωσαν ότι ούτε επιχείρηση φαινόταν να λειτουργεί, ούτε Ferrari υπήρχε πουθενά.

Σε επόμενο έλεγχο, η είσοδος της πολυκατοικίας βρέθηκε σφραγισμένη, χωρίς καμία ένδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας: ούτε πινακίδα, ούτε επιγραφή, ούτε αποδεικτικό λειτουργίας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Το όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε σε κοινόχρηστο ούτε σε ιδιωτικό χώρο.

Το τέλος της διαδρομής

Η προσφυγή περί κακόπιστου ελέγχου, πλημμελούς αιτιολογίας και παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης απορρίφθηκε χωρίς πολλά-πολλά.



Και κάπως έτσι, το «επιχειρηματικό πλάνο» με Ferrari, υπόγειο γκαράζ και επιστροφή ΦΠΑ κατέληξε εκεί που συνήθως καταλήγουν τέτοιες ιστορίες:

στο ταμείο της εφορίας.