Post με... αιχμές κατά του Τόμας Γουόκαπ από τον Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ στο Instagram

Η Εθνική Ελλάδος πάλεψε σκληρά, αλλά ηττήθηκε από τον Καναδά στην πρεμιέρα της στους ομίλους του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ.



Ο Καναδάς αν και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για μετάλλιο, δυσκολεύτηκε σε μεγάλο βαθμό κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά τελικώς κατάφερε να «κάμψει» την αντίσταση του συνόλου του Βασίλη Σπανούλη.



Ο ηγέτης των Καναδών Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε έντονες διαφωνίες με αρκετούς από τους Έλληνες διεθνείς, δημοσίευσε ένα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και χρησιμοποιούσε σαν «λογοπαίγνιο» το όνομα του Τόμας Γουόκαπ (Walkup στα αγγλικά).



Δείτε το post που ανέβασε ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ:

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνει το εν λόγω post έχουν έντονο στοιχείο από τον Έλληνα γκαρντ και ο ίδιος στη λεζάντα του αναφέρει: «Square my shoulders and spot up, i don't even pull up anymore i just Walkup», το οποίο σημαίνει «Σφίγγω τους ώμους και στοχεύω, δεν τραβιέμαι καν απλά... περπατάω ψηλά».