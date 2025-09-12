Πότε αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας - Ποιες είναι, τι απαγορεύεται

Όσο πλησιάζει ο χειμώνας και η μέρα μικραίνει, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Η τήρησή τους είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζεται η ηρεμία και η καθημερινή ξεκούραση των πολιτών, ενώ η παραβίασή τους μπορεί να επιφέρει πρόστιμα.

Έτσι, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος των ωρών κοινής ησυχίας, με το «ωράριο ησυχίας» να διαμορφώνεται στις 15:30 - 17:30 το μεσημέρι και από τις 22:00 έως τις 07:30 το πρωί.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται από την Ελληνική Αστυνομία και αφορούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας όπου απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να διαταράξει την ησυχία των γειτόνων – όπως δυνατή μουσική, έντονες συζητήσεις σε εξωτερικούς χώρους, χρήση εργαλείων ή οικιακών συσκευών με υψηλό θόρυβο.

Θερινή και χειμερινή περίοδος

Οι ώρες κοινής ησυχίας δεν είναι ίδιες όλο τον χρόνο, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Θερινή περίοδος (1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου)

Μεσημέρι: 15:00 – 17:30

Βράδυ: 23:00 – 07:00

Χειμερινή περίοδος (1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου)

Μεσημέρι: 15:30 – 17:30

Βράδυ: 22:00 – 07:30

Τι απαγορεύεται στις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τα διαστήματα κοινής ησυχίας, απαγορεύεται η χρήση μουσικών οργάνων, τηλεοράσεων ή ηχοσυστημάτων σε υψηλή ένταση, οι δυνατές συνομιλίες ή φασαρία σε μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους, η λειτουργία ή η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να διαταράξει την ηρεμία και την καθημερινή ξεκούραση των κατοίκων.

Η παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας μπορεί να επιφέρει την επέμβαση της αστυνομίας, επιβολή προστίμων ή ακόμα και αυτόφωρη διαδικασία. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να καλέσει την αστυνομία εφόσον θεωρεί ότι θίγεται η ησυχία του.