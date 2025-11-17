Πότε παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Το εργοτάξιο κατασκευής του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Μαζί του ήταν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Πάτρας και αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:«Πραγματοποιήσαμε, σήμερα, μία ακόμη αυτοψία στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα–Πύργος. Απομένουν ακόμη 10 χλμ. για να δοθούν στην κυκλοφορία. Η πρόοδος των εργασιών είναι θεαματική σε σχέση με την τελευταία αυτοψία που είχαμε πραγματοποιήσει πριν από περίπου έναν μήνα και διαπιστώνουμε, με μεγάλη ικανοποίηση, ότι οι εκκρεμότητες που υπήρχαν κλείνουν μία-μία. Ο Αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος. Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην κυκλοφορία – καιρού επιτρέποντος – βεβαίως. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι διαπιστώνουμε αυτή την πρόοδο. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περισσότεροι από 475 εργαζόμενοι στο εργοτάξιο και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σημείωσε: «Η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος μέσα σε τρία χρόνια, έγινε σε χρόνο ρεκόρ και η εξέλιξη που βλέπουμε αυτήν την στιγμή, πραγματικά, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Για αυτό, οφείλουμε να συγχαρούμε και την Ολυμπία Οδό και την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και την Κοινοπραξία που έχουν εργαστεί στο σύνολο του έργου: γιατί δύσκολα προβλήματα λύνονται σε πολύ σύντομο χρόνο και με την καλύτερη τεχνική.

Είναι ένας δρόμος τον οποίο όλοι όσοι θα τον διαβαίνουν στο μέλλον θα μνημονεύουν την ποιότητά του. Και φυσικά, είναι καθοριστικό το γεγονός ότι αυτόν τον δρόμο τον έφερε σε πέρας η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια Κυβέρνηση η οποία τόλμησε και με πολιτική της επιλογή το επανέφερε σε τροχιά, επανεντάσσοντάς τον στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε: «Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι υπολειπόμενες εργασίες των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, ένα τμήμα με ιδιαίτερες, σύνθετες τεχνικές εργασίες, αλλά και με πολλές μεταφορές δικτύων. Σε λίγες ημέρες οι οδηγοί θα μπορούν να διέρχονται από το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού, Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος, με ασφάλεια και με καλύτερες ταχύτητες. Συγχαρητήρια στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, στις κατασκευάστριες εταιρείες, στον Παραχωρησιούχο για την τήρηση του Χρονοδιαγράμματος».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν επίσης, η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, καθώς και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τη σημερινή επίσκεψη. Το έργο βρίσκεται πια στο τελευταίο του στάδιο. Σε λιγότερο από έναν μήνα παραδίδουμε τα τελικά χιλιόμετρα, ένα σημαντικό βήμα για την περιοχή και για όλους όσοι εργάστηκαν στην κατασκευή του.

Το διάστημα αυτό θα υπάρξουν ορισμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε οι εργασίες σύνδεσης των 10 χιλιομέτρων με τον αυτοκινητόδρομο να ολοκληρωθούν με απόλυτη ασφάλεια. Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια αναστάτωση και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό και διαφάνεια.

Όλοι, ο αρμόδιος κατασκευαστής, η Κοινοπραξία ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, και εμείς ως Παραχώρηση, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο, παραμένοντας σταθεροί στον στόχο μας: να παραδώσουμε ένα έργο που θα υπηρετεί την κοινωνία για πολλά χρόνια».

Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας, μαζί με τον κ. Ταχιάο και τον κ. Αναγνώπουλο επισκέφθηκαν και το εργοτάξιο κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Μετά το τέλος της αυτοψίας στο έργο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος και ειδικότερα η Μεσσηνία ζητούν εδώ και πολλά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι τα εργοτάξια προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ιδιαίτερα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, όπως και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Πρόκειται για ένα απολύτως αναγκαίο έργο που ενώνει δημοφιλείς προορισμούς και ενισχύει την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Είναι μια παρέμβαση με πολλαπλά οφέλη – λειτουργικά, συγκοινωνιακά, κυρίως όμως αναπτυξιακά. Ο ρυθμός προόδου είναι ικανοποιητικός και τα σημαντικότερα εμπόδια, όπως οι απαλλοτριώσεις, θεωρώ πως έχουν πλέον ξεπεραστεί.».