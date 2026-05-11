Νέο επεισόδιο «Στο Χιλιοστό»: Από το «πουλήστε την Ακρόπολη» στο χάος του 2015

Από το σοκ του 2009 στο χάος του 2015: Το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό», στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε την Δευτέρα (11/5), αποκαλύπτει το παρασκήνιο της ελληνικής κρίσης. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχθηκε τα παραποιημένα δημοσιονομικά στοιχεία μέχρι τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015 και τις προειδοποιήσεις περί χρεοκοπίας, το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού φωτίζει νέες άγνωστες πτυχές της πιο ταραχώδους περιόδου της ελληνικής κρίσης χρέους.

Το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ ξεκινά από το 2009 και την αποκάλυψη του πραγματικού δημοσιονομικού ελλείμματος από τον τότε υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, μια στιγμή που – όπως περιγράφουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – διέλυσε την αξιοπιστία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Οι αντιδράσεις υπήρξαν σκληρές, με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να μιλά ανοιχτά για απώλεια εμπιστοσύνης, αποκαλύπτοντας ακόμη και ακραίες εισηγήσεις περί «πώλησης της Ακρόπολης».

Η αφήγηση μεταφέρεται στη συνέχεια στο 2015, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φτάνει στις Βρυξέλλες εν μέσω οικονομικής ασφυξίας, με τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας να βρίσκονται οριακά πάνω από το μηδέν και τον φόβο αδυναμίας πληρωμής μισθών και συντάξεων να κυριαρχεί.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιγράφουν την ελληνική αντιπροσωπεία ως «επαναστάτες από τα οδοφράγματα», ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Γιάνη Βαρουφάκη και στις συγκρούσεις του με τους εταίρους στο Eurogroup. Ο Πιερ Μοσκοβισί τον χαρακτηρίζει «τραγικό», ενώ ο Γερούν Ντάισελμπλουμ θυμάται συνεδριάσεις που κατέληξαν «σε χάος».

Στο παρασκήνιο, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει και τον ρόλο των ΗΠΑ αλλά και της Ρωσίας, με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να επιβεβαιώνει επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν για το ελληνικό ζήτημα, την ώρα που η Ουάσιγκτον φοβόταν πιθανή αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης.

Ξεχωριστή θέση έχουν και οι αποκαλύψεις για τις δραματικές νυχτερινές διαπραγματεύσεις, τις εντάσεις μεταξύ Αθήνας και εταίρων, αλλά και η φράση που – σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ – είπε ο Γιούνκερ στον Αλέξη Τσίπρα στις πιο κρίσιμες στιγμές της κρίσης: «Κοίταξέ με στα μάτια. Θα χρεοκοπήσετε».

