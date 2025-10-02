Πουλόπουλος: 2,5 εκατομμύρια ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του στην Άνοιξη - Τι δηλώνει η κόρη του

Η Άντα Πουλοπούλου, κόρη του αξέχαστου τραγουδιστή Γιάννη Πουλόπουλου, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την απόφαση να πωληθεί το ξενοδοχείο του πατέρα της «Ουράνιο Τόξο».

«Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε, να το ανακαινίσουμε. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετος, οπότε και εγώ συνεχίζω. Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο κι εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος. Η πώληση είχε βγει και λίγο πριν πεθάνει και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας λέγοντας ότι «δεν θέλω να ασχοληθείς καθόλου με αυτό».

Είναι βάρος, μας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Πουλιέται γιατί καταστράφηκε, για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα, εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή για να το φτιάξω. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος πουλάει, ξεπουλιέται, γιατί γράφτηκαν τέτοια πράγματα και δεν είναι ωραίο. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος. Ήταν άλλη η δουλειά του πατέρα μου. Έχει αποδείξει τι είναι, ένα ντουβάρι δεν είναι κληρονομιά του Πουλόπουλου» υποστήριξε.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό από τον μεσίτη Γιάννη Ρεβύθη, η αρχική τιμή πώλησης του ιστορικού ξενοδοχείου που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και πλέον έχει περάσει στη σύζυγο και την κόρη του, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ.