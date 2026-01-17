Πρώην Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στη... Β' ΕΠΣ Αθηνών

Ο ΑΟ Κορωπίου πυροδότησε το «μπάμ» του Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λεονάρντο.

Η ομάδα που αγωνίζεται στην Β' ΕΠΣ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του 40χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ιντερνασιονάλ, Ολυμπιακό αλλά και ΠΑΟΚ. Ο Λεονάρντο μάλιστα πριν τον ΑΟ Κορωπίου είχε και ένα πέρασμα και από τον Άγιο Δημήτριο.

Η ανακοίνωση του ΑΟ Κορωπίου

«ΜΠΑΜ ΑΠΟ ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ



Ο Αθλητικός Όμιλος Κορωπίου πυροδοτεί τη μεταγραφική του βόμβα και φέρνει ξανά στα μπλε-άσπρα τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ.



Ο Λεονάρντο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτουγκέσα και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, γράφοντας τη δική του σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία με το αξέχαστο γκολ απέναντι στην Άρσεναλ, στη νίκη με 1-0 στο Champions League.



Η πορεία του τον έφερε σε μεγάλους σταθμούς όπως η Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία, ο ΠΑΟΚ, η Μόζι Μίριμ και η Γκρέμιο Μπαουερί, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στις μικρότερες κατηγορίες της πατρίδας του. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Άγιο Δημήτριο.



Την περσινή μισή σεζόν αγωνίστηκε ήδη με τον ΑΟ Κορωπίου, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της ομάδας. Η διοίκηση αποφάσισε την επιστροφή του, ώστε να βοηθήσει με την εμπειρία και την ποιότητά του την προσπάθεια που γίνεται φέτος στον σύλλογο.



Καλώς ήρθες ξανά, Λεονάρντο!

Υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα του ΑΟ Κορωπίου».