Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ - Ποιες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι, λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν θα λειτουργεί και δεν θα παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας από: την Παρασκευή 27/02/2026, 15:00 έως την Κυριακή 01/03/2026.

Κατά το διάστημα αυτό δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις ή συναλλαγές που απαιτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών», όπως:

Απονομές ή μεταβιβάσεις σύνταξης λόγω θανάτου.

Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος.

Υπηρεσίες που χρειάζονται στοιχεία οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικά δεδομένα.

Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών ή ληξιαρχικών πράξεων, όπως:

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών.

Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.

Ο ΕΦΚΑ συστήνει στους ασφαλισμένους: