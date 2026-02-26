Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ - Ποιες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες
Το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν θα λειτουργεί και δεν θα παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για τρεις ημέρες.
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι, λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν θα λειτουργεί και δεν θα παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας από: την Παρασκευή 27/02/2026, 15:00 έως την Κυριακή 01/03/2026.
Κατά το διάστημα αυτό δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις ή συναλλαγές που απαιτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών», όπως:
- Απονομές ή μεταβιβάσεις σύνταξης λόγω θανάτου.
- Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος.
- Υπηρεσίες που χρειάζονται στοιχεία οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικά δεδομένα.
Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών ή ληξιαρχικών πράξεων, όπως:
- Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών.
- Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.
Ο ΕΦΚΑ συστήνει στους ασφαλισμένους:
- Προγραμματίστε υποβολή αιτήσεων ή αναζήτηση πιστοποιητικών πριν ή μετά το διάστημα της διακοπής.
- Έχετε υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν διαλειτουργικότητα θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.