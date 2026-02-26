Οικονομία e-ΕΦΚΑ ΕΦΚΑ Ασφαλιστικά Ταμεία

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ - Ποιες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν θα λειτουργεί και δεν θα παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για τρεις ημέρες.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι, λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν θα λειτουργεί και δεν θα παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας από: την Παρασκευή 27/02/2026, 15:00 έως την Κυριακή 01/03/2026.

Κατά το διάστημα αυτό δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις ή συναλλαγές που απαιτούν πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών», όπως:

  • Απονομές ή μεταβιβάσεις σύνταξης λόγω θανάτου.
  • Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος.
  • Υπηρεσίες που χρειάζονται στοιχεία οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικά δεδομένα.

Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών ή ληξιαρχικών πράξεων, όπως:

  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών.
  • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.

Ο ΕΦΚΑ συστήνει στους ασφαλισμένους:

  • Προγραμματίστε υποβολή αιτήσεων ή αναζήτηση πιστοποιητικών πριν ή μετά το διάστημα της διακοπής.
  • Έχετε υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν διαλειτουργικότητα θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία e-ΕΦΚΑ ΕΦΚΑ Ασφαλιστικά Ταμεία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader