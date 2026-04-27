Πρωτοβουλία Φαρμασέρβ-Λίλλυ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία. Τόνισε, παράλληλα, ότι η αντιμετώπισή της προϋποθέτει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση σε θεραπείες και ενισχύουν τον ρόλο της πρόληψης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, σε συνεργασία με ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, ανακοινώνει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ελληνική αγορά: την ένταξη των εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών κατά της παχυσαρκίας σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας για το σύνολο των εργαζομένων της.

Πρόκειται για την πρώτη εταιρική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που αναδεικνύει και αντιμετωπίζει την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, εντάσσοντάς την ισότιμα στο πλαίσιο των ασφαλιστικών παροχών υγείας.