Πτώση πίεσης και στέρηση νερού σε Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης, Ραφήνας

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πλήρης διακοπή της υδροδότησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.



Παράλληλα, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης, στα υψηλά σημεία:

του Δήμου Αγίας Παρασκευής

του Δήμου Παιανίας (περιοχή Γλυκών Νερών)

του Δήμου Πεντέλης (περιοχή Νταού Πεντέλης)

του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (περιοχή Καλλιτεχνούπολης)

Διάρκεια: από ώρα 6 το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαΐου με σταδιακή επαναφορά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών συνίσταται η λελογισμένη χρήση νερού.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.