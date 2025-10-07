Ελλάδα Μαθητές Σοφία Ζαχαράκη Λύκειο

Ρεκόρ θέσεων: Πάνω από 14.000 μαθητείες για το 2025-2026 – Ο ιδιωτικός τομέας «απογειώνει» τον θεσμό

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας καταγράφει αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι, με τις επιχειρήσεις να καλύπτουν το 72% των διαθέσιμων θέσεων, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φώτης Νάκος
Φώτης Νάκος

Ένα νέο ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά εργασίας καταγράφει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, το οποίο ανακοίνωσε 14.116 διαθέσιμες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026. Ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η ώθηση από τον ιδιωτικό τομέα

Την κύρια ώθηση στον θεσμό δίνει ξεκάθαρα ο ιδιωτικός τομέας. Συγκεκριμένα:

  • Περισσότερες από 6.200 επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα.
  • Προσφέρουν πάνω από 10.000 θέσεις, καλύπτοντας το 72% του συνόλου.
  • Η συμμετοχή των εταιρειών αυξήθηκε κατά 40% μέσα σε έναν χρόνο, αποδεικνύοντας ότι οι ίδιες οι δυνάμεις της αγοράς εμπιστεύονται τη Μαθητεία.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι ο θεσμός αποτελεί πλέον ένα ουσιαστικό κανάλι για να φέρουν οι επιχειρήσεις νέους ανθρώπους σε πραγματικές θέσεις εργασίας, παρέχοντας τους παράλληλα πραγματικές δεξιότητες.

«Η μαθητεία ήρθε για να μείνει»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη  τόνισε τη στρατηγική σημασία του θεσμού. «Η Μαθητεία – ένας θεσμός στον οποίο επενδύουμε πολλά ως Υπουργείο Παιδείας – έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη, προσθέτοντας: «Ο θεσμός αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό κανάλι σύνδεσης των νέων μας με την αγορά εργασίας. Η Μαθητεία ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο».

Παράλληλα, ενισχύεται και η χρηματοδότηση του προγράμματος, η οποία αυξήθηκε κατά 57,1 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 182,1 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά τον θεσμό ακόμα πιο στέρεο και βιώσιμο.

