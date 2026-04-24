Ρένος Χαραλαμπίδης: «Ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης»

Την επιθυμία να φροντίσει τους γονείς του είχε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, γι' αυτό όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» που ήταν καλεσμένος, απείχει από την τηλεόραση και αυτό είναι κάτι που δεν το μετανιώνει.

«Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Αυτό για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου.

Πέρασε ο καιρός, κοιμήθηκαν οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης» δηλώνει.

Και τονίζει: «Υπάρχουν όμως δύο πράγματα για να ρίξω και το αγκίστρι που θέλω τώρα! Το ένα λοιπόν είναι ότι προσπαθώ να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου σαν πενηντάρης μέσα στην ελληνική τηλεόραση, με κάτι που να μου ταιριάζει και να έχω κάτι καινούργιο να πω. Και το δεύτερο είναι ότι ζω μια χρυσή εποχή κινηματογράφου».