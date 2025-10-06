Reuters: «Εμπάργκο» Τραμπ στην Κούβα μέχρι και στον ΟΗΕ - «Έως 5.000 πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας»

Εξακολουθεί να επιβάλλει πιέσεις και κυρώσεις προς τους... εχθρούς του ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Κούβα να μπαίνει (σ.σ. ξανά) στο στόχαστρό του προέδρου των ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά με σκοπό Αμερικανοί διπλωμάτες να καταψηφίσουν πρόταση του ΟΗΕ, που καλεί την Ουάσιγκτον να άρει το επί δεκαετίες εμπάργκο που έχει επιβάλει στο νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, κάνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας και την στήριξη Κουβανών στρατιωτών στο πλευρό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας της αμερικανικής κυβέρνησης, οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ενημερώσουν τις χώρες για το ότι η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τους 5.000 Κουβανούς που πολεμούν στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας.

Το τηλεγράφημα των ΗΠΑ και η παρότρυνση σε ψήφισμα του ΟΗΕ

Το μη διαβαθμισμένο τηλεγράφημα με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, που εστάλη σε δεκάδες αποστολές των ΗΠΑ, έδινε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να αντιταχθούν στο μη δεσμευτικό ψήφισμα, το οποίο υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μεγάλη πλειοψηφία χρόνο με το χρόνο από το 1992.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ξένων στρατευμάτων στην επίθεση της Ρωσίας, καθώς εκτιμάται ότι 1.000-5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία», αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το ζήτημα, αλλά υποστήριξε πως η Ουάσιγκτον λαμβάνει υπ' όψιν τις αναφορές ότι Κουβανοί πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Το κουβανέζικο καθεστώς απέτυχε στο να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιούνται σαν πιόνια στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο», δήλωσε ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος.

Σημειώνεται, ότι πέρσι η Γενική Συνέλευση του OHE ενέκρινε το ψήφισμα, με 187 χώρες να ψηφίζουν υπέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ήταν οι μόνες χώρες που ψήφισαν κατά, ενώ η Μολδαβία απείχε της ψηφοφορίας.

Η σκληρή στάση Τραμπ προς όλα τα επίπεδα και στη μέση η... Κούβα

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει επιβάλλει διπλάσιες κυρώσεις, πιο αυστηρούς οικονομικούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς στη Κούβα καθώς και κυρώσεις σε υπηκόους τρίτων χωρών που φιλοξενούν Κουβανούς γιατρούς.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε πρόσφατα τη στάση του απέναντι στον μέχρι πρότινος φίλο του, Βλαντιμίρ Πούτιν, απειλώντας με οικονομικές κυρώσεις τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και επιτρέποντας στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να δίνουν πληροφορίες στην Ουκρανία για να την βοηθήσουν στις επιθέσεις της σε ενεργειακές μονάδες εντός της Ρωσίας.

Στο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορείται ανοιχτά η κυβέρνηση της Κούβας πως υπονομεύει τις δημοκρατίες της Δύσης. Την ίδια ώρα οι εντάσεις μεταξύ του σημαντικότερου πολιτικού και οικονομικού συμμάχου της Κούβας, Βενεζουέλας και Ουάσιγκον αυξάνονται με αμείωτο ρυθμό λόγω των πολλαπλών επιθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε σκάφη από τη Βενεζουέλα με πρόφαση την πάταξη του εμπορίου ναρκωτικών. Η τελευταία επίθεση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Όλα αυτά ενώ ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να σταματήσουν την Αμερική από το να ξεκινήσουν πόλεμο στην περιοχή. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών στο όνομα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είναι μια «χυδαία και γελοία πρόφαση» για επιθετικές πρακτικές.