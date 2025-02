Roberta Flack: Πέθανε η βραβευμένη τραγουδίστρια του «Killing Me Softly With His Song»

Η Ρομπέρτα Φλακ, μια από τις μεγαλύτερες φωνές της αμερικανικής σόουλ, γνωστή μεταξύ άλλων για το τραγούδι «Killing Me Softly With His Song» της δεκαετίας του 1970, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (24/2) ο ατζέντης της.



Γεννημένη στη Βόρεια Καρολίνα, βιρτουόζα πιανίστρια, η Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια είχε μεγάλη επιρροή στη soul, την οποία συνδύασε με jazz και folk. Ήταν επίσης μια από τις φωνές του κινήματος δικαιωμάτων των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο θάνατος της Φλακ ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος δήλωσε ότι «πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της» - η δήλωση δεν ανέφερε πού πέθανε.

Η Φλακ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2016 και δύο χρόνια αργότερα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, γεγονός που την ανάγκασε να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Το 2022 διαγνώστηκε με ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, η οποία της στέρησε την ικανότητα να τραγουδάει.



Ως κλασικά εκπαιδευμένη μουσικός, η Flack εγκαινίασε ένα διαρκές στυλ ρυθμού και μπλουζ με τα πρώιμα κλασικά τραγούδια της, το οποίο συχνά περιέγραφε ως «επιστημονική soul» - ένα μείγμα ταλέντου, γούστου και ατελείωτης εξάσκησης.

Η δισκογραφική της καριέρα περιελάμβανε σχεδόν δύο δωδεκάδες άλμπουμ, οκτώ τραγούδια που κατέκτησαν το Billboard και τέσσερα βραβεία Grammy, μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων. Αποκάλεσε τον εαυτό της «απλά ένα μικρό κορίτσι της επαρχίας» που δούλευε σκληρά για να είναι μουσικός, χωρίς να βασίζεται στη λάμψη. «Τα κατάφερα 100% με τη μουσική», είπε.