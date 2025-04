Θρήνος στους Blondie: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο εμβληματικός ντράμερ Clem Burke

Την τελευταία του πνοή άφησε ο μεγάλος ντράμερ των Blondie, Clem Burke σε ηλικία 70 ετών μετά την άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, όπως αναφέρει η DailyMail.

Ο ντράμερ γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1954 στο Μπαγιόν του Νιου Τζέρσεϊ. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τη ροκ μουσική σκηνή αφού γνώρισε τον κιθαρίστα Steve Jones σε διάφορα ροκ στέκια στο Λονδίνο της Αγγλίας στα μέσα της δεκαετίας του '70.

Οι συνεργασίες του γνωστού μουσικού

Το 1975 ο Clem εντάχθηκε στο εξαιρετικά δημοφιλές, επιτυχημένο και ροκ συγκρότημα New Wave Blondie και παρέμεινε μέλος του συγκροτήματος μέχρι που τα μέλη των Blondie επέλεξαν ξεχωριστούς δρόμους στις αρχές της δεκαετίας του '80.

Αργότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο reunion του Blondie στα τέλη της δεκαετίας του '90. Ο Burke ήταν ο ντράμερ του γκρουπ Checkered Past από το 1982 έως το 1984. Επιπλέον, ο Clem ήταν ο ντράμερ των Eurythmics κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. Συμμετείχε σε τρία άλμπουμ των Eurythmics και εμφανίστηκε ως μέλος του συγκροτήματος στη συναυλία Free Nelson Mandela το 1988. Μεταξύ των άλλων μουσικών καλλιτεχνών με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Burke όλα αυτά τα χρόνια είναι οι Pete Townsend, Bob Dylan, Iggy Pop, Joan Jett, the Romantics, Wanda Jackson, Johnny Pharmaaso Thunders, Dr. Το 1987 ο Clem έπαιξε δύο συναυλίες για τους Ramones.

Παράλληλα, έκανε περιοδείες και ηχογράφησε με τη Nancy Sinatra από το 2004 έως το 2005. Ο Burke έπαιξε επίσης ντραμς στο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της Kathy Valentine "Light Years" το 2005. Το 2006 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τους υπόλοιπους Blondie. Πιο πρόσφατα, έπαιξε για τα γκρουπ Slinky Vagabond, Magic Christian και το Hugh Cornwell Band.

Η συγκινητική ανάρτηση

Οι Blondie με το που ενημερώθηκαν για την είδηση θανάτου του αγαπημένου τους φίλου προχώρησαν σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον εμβληματικό ντράμερ.

«Με βαθιά θλίψη μεταφέρουμε την είδηση ​​του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου και μέλος του συγκροτήματος Clem Burke μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο.

Ο Clem δεν ήταν απλώς ντράμερ, ήταν ο χτύπος της καρδιάς των Blondie. Το ταλέντο, η ενέργεια και το πάθος του για τη μουσική ήταν ασύγκριτα και η συνεισφορά του στον ήχο και την επιτυχία μας είναι αμέτρητη. Πέρα από το πάθος του για τη μουσική, ο Clem ήταν πηγή έμπνευσης τόσο εντός όσο και εκτός σκηνής. Το ζωντανό του πνεύμα, ο μεταδοτικός ενθουσιασμός και η αδιάκοπη εργασιακή ηθική του άγγιξαν όλους όσους είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν.

Η επιρροή του Clem εκτεινόταν πολύ πέρα ​​από τους Blondie. Αυτοαποκαλούμενος "Rock & Roll survivallist", έπαιξε και συνεργάστηκε με πολλούς εμβληματικούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Checkered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Netquad, The Split.F.M, The International. Empty Hearts, Slinky Vagabond, ακόμα και τους Go-Go's. Η επιρροή και οι συνεισφορές του μεταδίδονται σε δεκαετίες και είδη μουσικής, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα του σε κάθε έργο στο οποίο συμμετείχε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Clem σε όλο τον κόσμο. Η κληρονομιά του θα ζήσει μέσα από την τεράστια μουσική που δημιούργησε και τις αμέτρητες ψυχές που άγγιξε. Καθώς περνάμε αυτή τη βαθιά απώλεια, ζητάμε ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής. Godspeed, Δρ Burke.

Η Debbie, ο Chris και ολόκληρη η οικογένεια Blondie»