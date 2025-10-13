Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αστυνομικό

Στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας από τη Δανία που κατέβασε την ελληνική σημαία έξω από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, καθώς και για επίθεση της σε ένστολο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος

Γύρω στις 04:10 τα ξημερώματα, η 34χρονη πλησίασε το κτήριο της ΥΔ.Ε.Ε. στην οδό Εθνικής Δωδεκανησίων, κατέβασε την ελληνική σημαία από την πρόσοψη και άρχισε να τρέχει κρατώντας τη. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από περαστικούς. Λίγο αργότερα, περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα σε κατάσταση έντονης ταραχής, έχοντας ήδη ρίξει τη σημαία στον δρόμο.

Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, η γυναίκα αντέδρασε με πρωτοφανή επιθετικότητα. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, εξύβρισε τους αστυνομικούς στην αγγλική γλώσσα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και αντιστάθηκε σθεναρά στις χειροπέδες.

Κατά την πάλη για την ακινητοποίησή της, επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 42χρονο Αρχιφύλακα, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και στο δεξί γόνατο. Επιπλέον, η δράστιδα έφτυσε επανειλημμένα τον τραυματισμένο αστυνομικό στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το dimokratiki.gr, η γυναίκα τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην υπηρεσία για την προβλεπόμενη διαδικασία.

Δικαστικές ενέργειες

Μετά το περιστατικό, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον τραυματισμένο αρχιφύλακα, ώστε να καταγραφεί η σοβαρότητα των σωματικών του βλαβών. Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συμπεριφοράς της, καθώς φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ελέγχων για πιθανή επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.