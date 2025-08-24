Breaking news icon BREAKING
Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου

Όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη και ιατρική βοήθεια.

Ουκρανός αιχμάλωτος πολέμου μετά την απελευθέρωσή του/Φωτ.αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

